Manuela Vanegas, tras vencer a Alemania: "Trabajamos para que Colombia sea potencia mundial"

El 30 de julio de 2023 quedará en la historia y memoria de la Selección Colombia femenina. Este domingo, venció 2-1 a Alemania, una de las potencias, en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. El primer tanto fue obra de Linda Caicedo, pero la responsable de ponernos a celebrar, gracias a un potente cabezazo sobre el minuto 90+7', fue Manuela Vanegas. Locura, festejo y alegría.

Por eso, una vez sonó el pitazo final, no ocultó su emoción. "Muy feliz, es impresionante, la gente nos alentó los 90 minutos, esto es para toda Colombia, mi familia y las personas que han aportado un granito de arena a este proceso", afirmó de entrada, en declaraciones para los medios de comunicación. Y es que no cabe duda de que es un hecho que llena de orgullo a millones de personas.

Pero no fue lo único. "Me he soñado con un gol en un Mundial, sabía que iba a llegar y lo decreté para el partido frente a Alemania. Tengo esa potencia en el juego aéreo. Lo más grande es marcar y, con el trabajo del equipo, regalarle este triunfo al país", añadió la defensora, que ha sido clave en lo que va de la cita orbital y espera seguir por ese camino, en busca de hacer cosas grandes.

Manuela Vanegas celebra el gol del triunfo de Colombia contra Alemania - Foto: AFP FRANCK FIFE/AFP

"Siempre intento aportarle mucho al equipo, que me encanta el balón, llegar al ataque. La convicción y ambición siempre están ahí. Feliz por este triunfo. Alemania es una potencia, pero Colombia también viene haciendo cosas grandes. Esto es increíble. Colombia puede ser potencia Mundial y trabajamos para ello. Queremos seguir así. Esto no acaba acá, queremos algo más", añadió.

Por último, Manuela Vanegas contó detalles de la anotación del triunfo, resaltando que no había sido ninguna casualidad. "No es la primera vez que Leicy (Santos) centra y Manuela (Vanegas) gana y cabecea, es algo que se trabaja y siempre lo practicamos. Es una derrota para ellas, pero una gran experiencia. Es motivo de alegría", sentenció la futbolista de la Real Sociedad, de España.