Martina Voss-Tecklenburg: "Colombia tiene buenas delanteras, pero queremos jugar nuestro partido"

La seleccionadora de Alemania, Martina Voss-Tecklenburg, habló en conferencia de prensa sobre Colombia, su próximo rival en el Mundial femenino 2023. Las 'teutonas' se enfrentan este domingo a la 'tricolor' con la firme intención de colocar su nombre en los octavos de final del certamen orbital.

La DT del conjunto europeo avisó que será un partido bastante disputado, ya que ambas plantillas poseen jugadoras talentosas y de buen pie.

"Pensamos que será un partido difícil son equipos de gran calidad. Colombia es un buen equipo y nosotros también, esperamos ganar", afirmó de entrada Martina Voss-Tecklenburg.

Y es que Voss-Tecklenburg no dudó en alabar las cualidades del juego de las dirigidas por Nelson Abadía. Agregó que en la parte ofensiva, la 'tricolor' posee excelentes delanteras rápidas.

Publicidad

"Será un partido difícil porque Colombia es un buen equipo y nosotros también, esperamos ganar. Hemos visto que es un equipo que ataca muy fuerte, con mucha energía y tratan de jugar cerca al arco rival. Tiene muy buenas delanteras, rápidas, pero queremos jugar nuestro partido y definirlo nosotras”, complementó la entrenadora de 55 años.

Y sobre lo mismo complementó: "No, no vamos a hacer eso. Jugamos nuestro propio sistema y nos concentramos el 70% en nosotras, definir nosotras el partido y respetamos a las rivales. Colombia tiene muy buenas delanteras, rápidas, pero queremos jugar nuestro partido y definirlo nosotras".

Otras declaraciones de la DT de Alemania:

Publicidad

* Felicitas Rauch, baja contra Colombia

"No fue un buen momento durante el entrenamiento, hubo una lesión de rodilla y eso quiere decir que ella no podrá jugar. Esperamos que el diagnóstico no sea muy grave. tendrá que descansar, es la tercera defensa que perdemos y sabemos cuales son nuestras opciones. Tenemos que unirnos como equipo y afrontar estos desafíos. Uno toma fortaleza también de estos obstáculos. En la cancha podremos pensar que áreas cubrir más, el plan ya está. Tenemos confianza en nuestras jugadoras".

*La evolución del fútbol femenino:

"Puedo confirmar eso, hemos mirado los torneos y sus participación en los Sub 20, no solo en Sudamérica también en otros países, es esa pasión de las jugadoras también de los hinchas. El fútbol femenino se ha desarrollado muchísimo y hemos podido demostrar la calidad de nuestras jugadoras y mostrar lo mejor que podemos. Ha habido un desarrollo enorme e intangible".