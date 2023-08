Mayra Ramírez ya piensa en Jamaica en ‘octavos’ del Mundial femenino: “Será un partido físico”

La Selección Colombia se vio sorprendida por Marruecos, este jueves, en el partido de la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023, al caer 1-0, este jueves. Mayra Ramírez analizó lo que fue este compromiso y hubo autocrítica.

“Sabíamos que seria un partido duro, ellas se jugaban la clasificación y lo lograron. Dura la derrota pero bueno, mejor que pase ahora. Creo que tenemos cosas por corregir y analizar y esperamos mejorar para el próximo partido. No estuvimos con la suficiente intensidad en el primer tiempo, uno de los factores por los que llega el gol de ellas, y analizar eso”, dijo la talentosa delantera de la ‘tricolor’, quien a pesar de la caída, fue una de las destacadas.

Después, Mayra Ramírez se refirió a lo que han observado de Jamaica en el Mundial femenino, sabiendo que vienen de empatar y eliminar a Brasil.

“Ayer veíamos el partido contra Brasil, será físico totalmente. En ese duelo mantienen el empate y sacaron la clasificación”, señaló.

Por otra parte, Daniela Arias, defensora central de la Selección Colombia, en charla con Gol Caracol, se refirió a su actuación individual, mencionando que no fue su mejor presentación, pero se preparará mejor para lo que viene.

“Pasamos de primeras, demasiado sinsabor, en lo personal no fue un partido que me ayudó mucho, cometo un penalti, viveza de la jugadora, no voy con mala intención”, fue la autocrítica de la zaguera de nuestro país.

Mayra Ramírez en Colombia vs Marruecos - Foto: AFP COLIN MURTY/AFP

Acá más declaraciones de Daniela Arias:

*Corto análisis del partido

“Al equipo en el primer tiempo le costó, nos cortaron las líneas de pase. Ya en el segundo tiempo lo intentamos y tuvimos la pelota”.

*Hay que pensar en lo que viene

“En lo personal, tenemos 24 horas para evaluar, hacer autocrítica, es normal cometer errores tenemos partidos buenos y malos. Hicimos dos partidos muy buenos y hoy tuvimos opción de fallar, pero perdimos y seguimos de primeras. El equipo va a salir a ganar, tenemos una final contra Jamaica, que este equipo crea en lo que tiene, el juego, somos un equipo grande, y estoy segura que el próximo partido saldremos con más ganas”.

*Mantenerse fuertes mentalmente

“Es vital tener la mente fuerte, por más que nos equivoquemos es una oportunidad que se da cada cuatro años, también hay que ver las cosas buenas a pesar de la derrota. Pasar la página, el camino sigue, a trabajar mas fuerte, el profe llegará con su charla y miraremos los errores”.