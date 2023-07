Mundial Femenino 2023: Brasil enfrentará a Francia con "mucha confianza", tras golear en el debut

La seleccionadora de Brasil, la sueca Pia Sundhage, afirmó que las futbolistas brasileñas ganaron mucha confianza para el duro duelo que tendrán el sábado contra Francia tras golear este lunes por 4-0 a Panamá en su debut en el Mundial femenino de 2023.

"Las jugadoras ganaron mucha confianza y eso es muy importante porque este fue el primer partido y el segundo será contra el rival más difícil", aseguró Sundhage, dos veces campeona olímpica como seleccionadora de Estados Unidos, en la rueda de prensa que concedió tras el partido.

"Jugaron muy bien y eso va a ayudarnos a estar listas para el próximo partido", agregó la entrenadora sueca al referirse al duelo con Francia, considerada como la favorita del grupo.

Tras la goleada de este lunes con un triplete de la centrocampista Ary Borges, Brasil asumió el liderato del Grupo F del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, con 3 puntos y dos unidades de ventaja sobre Francia y Jamaica, que el domingo sellaron un empate.

Publicidad

"Todos los partidos producen nervios pero algo que me deja muy nerviosa es cuando las jugadoras no están esforzándose, no corren y no hacen lo que se espera. Pero cuando juegan bien y hacen gol, por el contrario, nos dan confianza y ellas mismas ganan confianza", afirmó Sundhage.

La seleccionadora dijo que está muy satisfecha por la actuación de Brasil y que el partido con Panamá mostró cómo juegan las brasileñas, pero anticipó que en el encuentro contra Francia tendrán que mostrar un juego diferente.

"En este primer partido se vio la forma de jugar de Brasil. Ahora será un adversario diferente. Y tendremos que cambiar la forma de jugar", señaló.

Publicidad

La entrenadora también se mostró muy satisfecha con lo mostrado por las jugadoras brasileñas y por el desempeño que tuvieron las más jóvenes, ya que muchas eran debutantes en un Mundial y no tenía muy claro cómo jugarían.

"Si por un lado no sabía como las más jóvenes jugarían hoy, por otro, conversando con ellas y por la convivencia que hemos tenido, me di cuenta de que es un equipo muy feliz y alegre. Y eso es un buen comienzo. Es importante que consigamos mantener esa alegría, que es contagiosa", aseguró.

Sundhage descartó que esté descontenta por las numerosas oportunidades de gol desperdiciadas por Brasil durante el partido, ya que la goleada pudo haber sido mucho mayor, y dijo que no está preocupada porque vio que su equipo es capaz de generar esas oportunidades y de convertirlas en anotaciones.

"Pero también quedé satisfecha por el trabajo defensivo que impidió que Panamá consiguiera hacer gol. Lauren tuvo un gran desempeño y fue una de las mejores", agregó la técnica al referirse al trabajo de su principal volante, que fue un cerrojo en el centro de la cancha y neutralizó a las panameñas.

Publicidad

Sobre Ary Borges, autora de tres goles y del pase para el cuarto, afirmó que mostró que tiene una gran visión técnica, especialmente por su decisión de preferir dar una asistencia a Bia Zaneratto para que convirtiera el tercer gol brasileño pese a que tenía condiciones también de anotarlo.

Aseguró igualmente que su decisión de darle unos minutos a Marta, la seis veces elegida mejor jugadora del mundo por la FIFA, obedeció a la necesidad de darle un tiempo para que se prepare mejor para los próximos partidos.

"Ella está hace mucho tiempo sin jugar y queremos prepararla para los próximos partidos", afirmó la entrenadora sobre el ingreso de la delantera en el minuto 74 con la goleada ya garantizada.