Mundial Femenino 2023: Brasil obligado a sumar contra Jamaica, para estar en los octavos de final

"Es ahora o nunca". La selección femenina de Brasil se mide este miércoles a una Jamaica que contará con el regreso de su principal estrella, 'Bunny' Shaw, en un todo o nada en el que las de Pia Sundhage están obligadas a ganar para estar en los octavos del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda.

La Canarinha, vigente campeona de América necesita los tres puntos en la última jornada del Grupo F y evitar así una eliminación prematura que supondría un chasco mayúsculo para un combinado en fase de renovación.

La derrota ante Francia (2-1) les dejó con tres puntos en la tabla, uno menos que el combinado galo, que se enfrenta a una eliminada Panamá, y que Jamaica, a la que le vale un empate para dar la campanada y avanzar de ronda.

Brasil, que ha participado en las nueves ediciones de Mundial femenino disputadas hasta la fecha, solo ha caído eliminada en la fase de grupos en dos ocasiones: 1991 y 1995.

En este 2023 vuelven a estar contra las cuerdas. El equipo que hoy dirige Sundhage empezó de forma avasalladora ante la debutante Panamá (4-0). Un arranque ilusionante que se vino abajo con el tropiezo frente a Francia.

"El plan de juego contra Jamaica es muy importante porque es ahora o nunca. Tenemos la oportunidad de jugar un buen fútbol e intentar vencer este partido", declaró la técnica sueca en la rueda de prensa previa al duelo decisivo.

Subrayó que el grupo está "preparado" y pidió a las jugadores más jóvenes traer al campo "esa personalidad brasileña, de ataque", y que "sean felices".

"Tienen que usar esa energía y, al mismo tiempo, ser inteligentes y organizadas en defensa", advirtió.

A su lado compareció la 'Reina' del fútbol: Marta, seis veces elegida mejor jugadora del planeta y quien, a sus 37 años, está asumiendo con naturalidad un rol secundario en el vestuario.

La delantera solo jugó los últimos 14 minutos del partido contra Francia, lo que ha generado críticas entre los aficionados brasileños, que quieren ver a su camisa 10 más tiempo sobre el verde.

Su presencia en la rueda de prensa previa al encuentro contra Jamaica ha levantado expectativas sobre su posible titularidad.

"Estoy confiada y creo que vamos a continuar en la competición", manifestó la jugadora del Orlando Pride, quien se emocionó al hablar de la evolución del fútbol femenino en Brasil y su papel dentro de él.

"Yo no tenía un ídolo en el fútbol femenino. Ustedes (por la prensa) no mostraban el fútbol femenino. ¿Cómo iba a entender que podría ser una jugadora, llegar a la selección, sin tener una referencia? Hoy, la gente en la calle me dice: 'Mi hija quiere ser como tú'. Hoy tenemos nuestras propias referencias", reivindicó.

Delante tendrá a uno de los rivales que más ha sorprendido en esta fase de grupos de la Copa del Mundo: Jamaica.

El combinado de Lorne Donaldson aguantó con pundonor un empate sin goles ante Francia y ganó por la mínima a Panamá (1-0). Ahora quieren rematar la faena ante Brasil.

Además, contarán con el retorno de su gran estrella: 'Bunny' Shaw, delantera del Manchester City y quien cumplió un partido de sanción tras ser expulsada en el tiempo del descuento del primer partido.

Tiene 26 años, se mueve por todo el frente de ataque y está considerada una de las mejores jugadoras de toda la Concacaf.

Toda una amenaza para las aspiraciones de las chicas de Sundhage, que tendrán que emplearse a fondo para no cometer los errores cometidos ante las francesas.

Alineaciones probables:

Jamaica: Spencer; Cameron, A. Swaby, C. Swaby, Blackwood; Sampson, Primus, Carter, Brown, Spence; y 'Bunny' Shaw.

Seleccionador: Lorne Donaldson.

Brasil: Letícia; Antônia, Lauren, Rafaelle, Tamires; Ary Borges, Kerolin, Luana, Adriana; Geyse (o Marta) y Debinha.

Seleccionadora: Pia Sundhage.

Árbitra: la suiza Esther Staubli.

Estadio: Rectangular de Melbourne.

Hora: 5:00 a.m (Hora de Colombia)