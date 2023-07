Mundial Femenino 2023: Con Colombia a la cabeza, Sudamérica buscará su primer título en la historia

Sudamérica, representada por Argentina, Brasil y Colombia, empieza este lunes la ruta por su primera estrella mundialista en Australia y Nueva Zelanda 2023, donde busca dejar su huella y promete entregar toda la pasión futbolística tan característica de esa esquina del mundo.

Brasil hará su estreno el lunes contra Panamá en el Estadio Hindmarsh de la ciudad de Adelaida, en Australia, mientras que Argentina debutará el mismo día en el Eden Park de Auckland ante Italia, en Nueva Zelanda. Ya para Colombia el torneo arrancará el martes en Sidney frente a Corea del Sur.

Sin grandes cambios o revoluciones, Brasil llega a este Mundial con un equipo consolidado tras cuatro años bajo la tutela de Pia Sundhage, una de las entrenadoras más exitosas y respetadas en el terreno de juego.

En casi un lustro al frente de la 'Canarinha', la sueca ha trasmitido su experiencia a un grupo que mezcla la destreza de veteranas, como Andressa Alves, Debinha y la icónica Marta, con el talento de promesas como Ary Borges o la delantera Kerolin.

"Brasil viene muy fuerte y muy estructurado. Creo que estamos muy bien preparadas físicamente para poder llegar y presentar un fútbol alegre, atrevido y con mucha determinación", dijo Kerolin en una rueda de prensa de cara al partido.

Brasil convoca a las goleadoras Marta y Debinha para el Mundial 2023 Foto: AFP

El combinado verde y amarillo, que ha disputado todas las nueve ediciones del torneo global, intentará así conseguir su primera estrella mundialista en el fútbol femenino, que por muchos años quedó relegado a un segundo plano y eclipsado por la pentacampeona selección masculina.

También en búsqueda de superar sus propios límites se arrima a la cita una ambiciosa Argentina, que perseguirá su primera victoria en una Copa del Mundo, ya que nunca consiguió salir de un empate.

'Las Guerreras' comandadas por el técnico Germán Portanova aterrizaron en Nueva Zelanda con un objetivo claro: avanzar, por primera vez, a los octavos de final.

Ello porque, pese al extenso y exitoso pedigrí futbolístico argentino, en sus tres participaciones anteriores en Mundiales femeninos la Albiceleste nunca logró salir de la fase de grupos y, de hecho, jamás ha ganado un partido en el campeonato.

Ahora, se propone a escribir un nuevo capítulo de su historia aupada sobre todo por la maestría de Estefanía Banini, uno de los estandartes del equipo y quien fue elegida en el once ideal de la FIFA en los premios The Best.

Para ello apostará en un juego que intentará combinar el buen manejo del balón con precisión y efectividad, con la delantera Yamila Rodríguez como el gran referente en el campo ofensivo.

"Las expectativas son altas. Vamos a vivir un sueño, porque luchamos durante muchos años, luchamos todo una Copa América para hoy estar acá. Es difícil explicar las sensaciones que uno siente", expresó en una rueda de prensa la defensora Aldana Cometti, otro de los pilares del conjunto y quien militó por clubes como el Sevilla y Levante, además de su actual Madrid CFF.

Yamila Rodríguez, ocupó el tercer puesto de la Copa América femenina con Argentina Foto: AFP.

Con la misma garra y determinación se presenta a la gran fiesta Colombia, que tiene hambre de fútbol tras perderse la edición del Mundial de Francia 2019.

Impulsada por el subcampeonato conquistado en casa en la Copa América 2022, la selección cafetera confía en repetir el éxito del torneo americano, cuando sacó máximo provecho de la fórmula que intercala talento, actitud y eficacia.

Las 'Chicas Supepoderosas' no solo cumplieron con su objetivo de clasificarse al Mundial como también han demostrado en la cancha que acumulan suficientes argumentos para pelear en igualdad de condiciones en cualquier escenario y contexto.

Pese a que no lo tendrá fácil en el grupo H (Alemania, Marruecos, Colombia y Corea del Sur), el conjunto cafetero cuenta en sus filas con uno de los grandes diamantes del fútbol global: la delantera Linda Caicedo, quien asombra al mundo con sus habilidades y regates desde los 14 años.

Caicedo, fichada por el Real Madrid en febrero, tiene solo 18 años pero su impresionante palmarés ya acumula dos títulos de la Liga Colombiana, un trofeo a mejor jugadora de la Copa América 2022 y una medalla y Balón de Plata en el Mundial sub-17 del año pasado.

Linda Caicedo, en la concentración de la Selección Colombia femenina de mayores. AFP

Al talento de la joven promesa se suma la experiencia de la volante Leicy Santos, jugadora del Atlético de Madrid y cuyo liderazgo nato deberá guiar a Colombia en su carrera por la primera estrella mundialista.

"Nuestro equipo está preparado para todo", pues "hemos trabajado, nos hemos preparado muy bien y lo hemos demostrado partido a partido", señaló a los periodistas la centrocampista Marcela Restrepo.

Desde Sidney, los aficionados podrán acompañar a los partidos sudamericanos en el 'Footsteps of Passion', un espacio interactivo enteramente dedicado al deporte que forma parte de la identidad latinoamericana.