Mundial Femenino 2023: España le apuesta a las jóvenes promesas para ir en busca de su primer título

España, que llegó con un soplo de aire fresco entre sus filas al Mundial femenino de fútbol, confía en que las nuevas generaciones, acompañadas de las veteranas, serán la clave para llegar a lo más alto.

Para esta gran cita organizada en Nueva Zelanda y Australia, la selección cuenta con nada más y nada menos que 17 jugadoras en su debut mundialista.

El seleccionador Jorge Vilda tuvo que preparar la convocatoria teniendo en cuenta las tensas circunstancias desde que, en septiembre de 2022, una quincena de jugadoras desafiara sus métodos y renunciasen a ser convocadas como protesta.

La Federación Española de Fútbol (RFEF) apoyó a Vilda, y de 'Las 15' solo Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey y Ona Batlle han terminado en la última lista de convocadas de La Roja.

Pese a la joven plantilla, las españolas han ganado 11 partidos (1 derrota y un empate) desde que se destapasen las protestas, el último ante Costa Rica (3-0) en el Mundial femenino.

El miércoles buscarán el liderato del grupo C con una segunda victoria ante Zambia.

Generación 2000

De las diecisiete debutantes, diez nacieron más tarde del año 2000, demostrando el talento de las nuevas generaciones.

"Son jugadoras de presente y de futuro, que van a ser muy importantes para nosotros", afirmó Vilda tras anunciar a sus convocadas.

Algunas como Athenea del Castillo, Olga Carmona, Eva Navarro, Laia Codina u Oihane Hernández tienen una sólida carrera en sus respectivos clubes de primera división, y buscan ahora estrenarse por todo lo alto en el Mundial.

También novata en este torneo, la delantera Salma Paralluelo, de 19 años, se une a la selección absoluta como vigente campeona del mundo Sub-20, tras conquistar el título hace menos de un año en Costa Rica, y de la Champions League con el FC Barcelona.

"Estoy contenta por el juego del equipo y también porque me he visto bien, pero me queda la espina de no haber marcado", admitió Paralluelo tras el partido contra Costa Rica el viernes, en el que se convirtió en la jugadora más joven en representar a España en el Mundial femenino.

De la generación finalista del Mundial Sub-20 en 2018, Jorge Vilda cuenta en Oceanía con Catalina Coll y Eva Navarro, además de la catalana Aitana Bonmatí.

La centrocampista de 25 años, clave en el Barcelona y posible aspirante al Balón de Oro según los expertos, ya participó en el Mundial de 2019.

Líderes veteranas

La selección española, que solo se ha clasificado en otras dos ocasiones para el Mundial femenino (Canadá-2015 y Francia-2019), se presenta como una de las favoritas para el título, pese a no haber superado nunca los octavos de final.

Entre tantas jóvenes debutantes, las veteranas se posicionan como líderes y guías del equipo, como la estrella y doble Balón de Oro Alexia Putellas, que arrastra una lesión de rodilla y solo jugó 20 minutos ante Costa Rica.

Como ella, sus compañeras Irene Paredes, Ivana Andrés, Jenni Hermoso y Mariona Caldentey ya participaron en la anterior edición del torneo, en la que no pasaron de la segunda ronda.

Actualmente sexta en el ranking de la FIFA, La Roja espera que el buen entendimiento entre las distintas generaciones y el espíritu competitivo desarrollado estos últimos años en las categorías inferiores y los respectivos clubes dé por fin sus frutos.