Myriam Guerrero: "La Selección Colombia femenina tendrá un partido intenso contra Corea del Sur"

Estamos a horas de presenciar el debut de la Selección Colombia en su tercer Mundial femenino, que se desarrolla en Australia y Nueva Zelanda. La expectativa es alta con nuestras jugadoras, cuando salten a la cancha a medirse a Corea del Sur, el primer rival.

Por eso, en Gol Caracol hablamos con Myriam Guerrero, primera capitana del combinado nacional, y quien palpita el inicio del certamen orbital para las dirigidas por Nelson Abadía.

Guerrero analizó a los rivales de la Selección Colombia, habló de las jugadoras clave en el onceno titular, y por supuesto, no dejó pasar el momento para hablar de la figura de Linda Caicedo en el equipo.

A horas del debut, ¿qué análisis hacer del grupo de Colombia?

“Pues es una expectativa total. Hemos visto que en el transcurso de las fechas que se han jugado ha sido muy diferente a lo que se pensaba, y que se han dado sorpresas y eso es algo importante. Colombia pienso que tiene un grupo supremamente complicado, con una de las mejores selecciones a nivel del mundo, que es Alemania. Además, una Corea, que es un equipo de juego muy rápido y abierto. Y Marruecos, que pues para mí siempre los debutantes que no tienen gran historia, no tienen gran posibilidad de hacerles un estudio y un análisis previo, pues son más complicados”

¿El partido contra Corea del Sur, se definirá por pequeños detalles?

“Sí, totalmente. Yo pienso que los dos equipos se han estudiado plenamente y que la estrategia que juegue a nivel individual, a nivel de líneas y a nivel colectivo es lo que va a marcar la diferencia. Por ejemplo, como contrarrestar esa velocidad y esa apertura de espacios que ellas hacen y ellas cómo contrarrestar el manejo del balón y la tenencia a la que nos tienen acostumbrados Colombia. Entonces será un partido intenso, en el cual como lo acaba de mencionar se va a definir por detalles muy pequeños y que ojalá esos detalles estén a favor de Colombia para que podamos iniciar con pie derecho”.

¿Cómo encarar un primer partido de un Mundial donde siempre hay nerviosismo?

“Claro, apenas inicia el partido pues estamos empatadas, es un punto y es algo que suma y eso vale, pero en la medida en que se vaya desarrollando el encuentro pues poco a poco se irá dejando ver cuál de los dos equipos es el que tiene más condiciones. Yo pienso que los dos han trabajado mucho para estar donde están y es algo que lo va a definir la estrategia individual, me parece más que la colectiva”.

Selección Colombia femenina - Foto: Colprensa

¿Cómo ve la columna vertebral de esta Selección?

“A mí me parece que eso es importante: empezando con Catalina Pérez en el arco que es una portera que da mucha seguridad, mucha tranquilidad y que sobre todo cree en ella misma. Luego están Jorelyn Carabalí y Daniela Arias que son muy buenas, se complementan muy bien tanto en la parte aérea como por el piso, entonces eso hace que nos dé seguridad. En el mediocampo, más allá de Daniela Montoya tenemos una Lorena Bedoya que es una jugadora silenciosa, que marca diferencia siempre no solamente en la tenencia del balón sino en el quite y en la recuperación. Más adelante ya con Leicy Santos y con Catalina Usme esperamos que tengamos mucha más tenencia de balón y se puede alimentar por fuera con Linda Caicedo y a Mayra Ramírez que es la que termina esa punta de lanza, siendo una jugadora fuerte, capaz, de mucho carácter y de mucha iniciativa, no solamente para defender sino también para atacar”

¿Le gusta esta combinación juventud y experiencia para encarar el Mundial?

“Sí, claro, sobre todo que las jóvenes que están son niñas que ya han pisado puertas de mundiales de sus respectivas categorías juveniles, que ya han tenido esa experiencia. Entonces ninguna de ellas va a debutar en un Mundial, al contrario, ellas van a seguir sumando y van a seguir aportándole a la Selección la experiencia de las jugadoras que llevan dos y tres mundiales. Será importante para que ellas puedan desplegar su fútbol con plena condición y confianza. Me parece que es una estructura muy bien establecida y que ojalá Dios quiera le dé réditos no solamente al profesor, sino toda Colombia”.

¿Qué decir de Linda Caicedo?

“Es una jugadora que pues ha roto todos los esquemas, todas las expectativas. Esperemos que este Mundial ella lo juegue con menos, digamos menos peso, que ella entienda que está ahí para aportar y no para cargarse el equipo. Eso es algo que tienen que cumplir las jugadoras de experiencia, hacerle sentir que ella está ahí para disfrutar, que está ahí para aportar y que está ahí para no solamente divertirse ella sino a todo el equipo y a la afición, sea en el estadio o sea a través de la televisión como la vamos a estar viendo. Así es que me parece que es una jugadora que tiene mucho por dar Dios quiera que mantenga los pies sobre la tierra".