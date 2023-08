¿Quién es la árbitra de España vs. Países bajos, por los cuartos de final del Mundial femenino 2023?

La árbitra francesa Stéphani Frappart dirigirá, el próximo viernes día 11 de agosto, el partido de cuartos de final del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda que enfrentará España y Países Bajos, en el estadio Regional de Wellington (Nueva Zelanda).

La FIFA confirmó este martes el equipo arbitral del encuentro, en el que la francesa estará acompañada de sus compatriotas Manuela Nicolosi y Elodie Coppola como asistentes, junto a la italiana Maria Sole Ferrieri como cuarta árbitra.

Es árbitra FIFA desde 2011. Coincidió dos veces con España en la Eurocopa femenina del año pasado en Inglaterra. La primera fue en el partido de la fase de grupos que las españolas perdieron ante Alemania (2-0) y después en el de cuartos de final en el que quedaron eliminadas ante la selección local (2-1).

Stéphani Frappart, de 39 años, dirigió en 2019 la final del anterior Mundial Femenino de Francia, en la que Estados Unidos logró el título frente a Suecia, selecciones a las que volvió a dirigir hace dos días en los octavos de final del presente campeonato en Melbourne, donde el conjunto nórdico eliminó a las estadounidenses por penaltis (0-0/5-4).

Hace cuatro años, la francesa se convirtió en la primera mujer en la historia designada para arbitrar la Supercopa de la UEFA y, tras dirigir partidos en la Liga de Campeones, el año pasado, formó parte del colectivo de árbitros seleccionados por la FIFA para el Mundial masculino de Catar.

Cabe destacar que, dentro de los demás equipos clasificados a los cuartos de final del Mundial femenino Australia y Nueva Zelanda 2023, destacan los cruces entre Japón vs. Suecia, Australia vs. Francia e Inglaterra vs. Colombia. Este último se jugará el próximo sábado 12 de junio, a las 5:30 a.m. (hora de Colombia) con transmisión exclusiva de Caracol Televisión en Gol Caracol y www.golcaracol.com, de manera online y GRATIS.