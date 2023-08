Tatiana Ariza: "Linda Caicedo es sensacional e impredecible; en cualquier momento saca su magia"

Este sábado la Selección Colombia femenina tendrá una nueva oportunidad de hacer historia en el Mundial de Australia y Nueva Zelanada. Si bien, el conjunto 'tricolor' ya está realizando su mejor participación, todavía quiere más y la mente está puesta en el título, así como lo han expresado en repetidas ocasiones las integrantes del combinado patrio.

En una entrevista con GolCaracol.com, Tatiana Ariza, una de las integrantes del equipo colombiano que compitió en el primer Mundial de Mayores, compartió sus impresiones sobre el desempeño actual del equipo y su destacado papel en la presente edición de la Copa del Mundo, resaltando a su vez la labor de tres jugadoras que se han destacado en el ataque, como lo han sido Linda Caicedo, Catalina Usme y Mayra Ramírez.

Ariza, quien dejó una huella imborrable en la historia del fútbol colombiano, expresó su satisfacción ante el rendimiento de la selección en este torneo. “La verdad he visto a la selección muy bien y pues no es sorpresa. Fue un año bastante enriquecedor, la preparación y el ritmo de competencia que se tuvo, pues lo veo reflejado ahora en el mundial. Las he visto a todas en su mejor versión y la verdad estoy muy contenta del rendimiento que han tenido todas y bueno que estén haciendo historia para llegar a cuartos de final en un Mundial”.

¿Para qué está esta Selección Colombia?

“Yo le tengo mucha fe a esta selección, creo que están, como te lo decía ahorita, en un muy buen nivel y bueno es fútbol, sabemos que están ahorita dentro de las ocho mejores y ojalá estén superconectadas como lo estuvieron el partido contra Alemania. Colombia siempre es de oficio, entonces por qué no pensar en una semifinal, creo que ya las selecciones que quedan todas son muy fuertes y cada una con su estilo, pero yo en realidad le tengo mucha fe a esta selección, creo que están para grandes cosas. Sigo soñando al igual que ellas con ver esa final en un mundial.

¿Qué ventaja para usted representa tener una jugadora como Linda Caicedo?

"Linda es sensacional. Linda es de esas jugadoras impredecibles que en cualquier momento saca su magia, saca su talento y puede definir un partido. Contar con ella, con ese talento y capacidad de romper cualquier defensa, creo que es clave para Colombia. Sin duda, Linda hace que el rival esté muy pendiente de ella, que la tengan que doblar, que esté referenciada".

¿Usted que también fue delantera qué decir de Mayra Ramírez?

"Para mí Mayra es la delantera más completa que tiene Colombia, por todo su porte, talla, estatura, habilidad y su potencia. Es demasiado completa y si le ha hecho falta el gol, pero para mí ha sido la jugadora más desequilibrante arriba y lo ha mostrado en todos los partidos. Ha sido ese soporte, ese peso que se confunde hasta con una alemana".

¿La experiencia y liderazgo de Catalina Usme son claves?

"Cata es una jugadora demasiado experimentada y bueno, en estas instancias, en mundiales así, necesitas ese rol. Totalmente, para nadie es un secreto la líder que es. Yo estuve ahí en la interna y sé la capacidad que ella tiene. Es increíble. Yo creo que es muy buena líder y lo contagia a uno en la cancha. Es un factor fundamental tener esa voz de aliento, esa voz de liderazgo para cualquier grupo. Entonces creo que lo ha venido desempeñando muy bien".

