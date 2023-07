Vera Pauw: "Mis jugadoras estaban en peligro, no tuvimos otra opción que detener el juego"

La entrenadora de la Selección de Irlanda, Vera Pauw, rompió el silencio y dio los verdaderos motivos por los cuales el conjunto europeo se retiró de la cancha con menos de media hora de partido disputada, en el juego de fogueo contra Colombia, como preparación de cara a lo que será el Mundial Australia y Nueva Zelanda 2023.

Así como lo describió en rueda de prensa la entrenadora, una de las razones de peso para la contundente decisión que ha sido noticia en el fútbol internacional, fue el juego ‘brusco’ al que estuvieron expuestas contra las ‘cafeteras’. Esto, pensando en el bienestar de su plantel, previo al certamen orbital.

"Hubo momentos del juego donde Ruesha Littlejohn recibió entradas muy fuertes y podría haberse lesionado. Tomó algunos minutos para volver a jugar tras una fuerte jugada contra Denise, que no estaba dentro del juego normal. Ella tuvo mucho dolor por eso. Nosotros no somos un equipo que le tememos al contacto físico, eso lo saben", indicó inicialmente Pauw.

Sumado a eso, Vera culpo a las colombianas de la dureza de juego, enfatizando en que el combinado de Irlanda no cometió ninguna infracción en lo corrido del encuentro: "Las jugadores estaban desanimadas. Fui hacia el entrenador de Colombia para ver si podíamos llegar a un acuerdo juntos ya que ambos queríamos ir a la Copa del Mundo y él solamente me dijo una oración. Dijo algo como que el juego brusco era de ambos lados, aunque nosotras no hicimos ni una falta. No se hizo cargo".

“Quiero destacar que el banco de Colombia se mantuvo tranquilo y no motivó aún más el conflicto. Fui al campo a ver a Denise O'Sullivan, algo que yo nunca hago. Me llevé a las jugadoras lejos y ellas se sintieron en un gran peligro por lo que podía pasar con sus cuerpos. Por supuesto las apoyé. No tuvimos otra opción que detener el juego. El árbitro lo detuvo por pedido nuestro", confesó la entrenadora neerlandesa sobre el por qué se tomó la determinacin final de abandonar y finalizar el encuentro antes de la media hora de juego.

Sin embargo, las declaraciones no terminaron ahí y Vera Pauw le dejó un ‘recado’ a el combinado ‘tricolor’ por lo mostrado contra Irlanda: "Habíamos analizado otros siete juegos de Colombia y nunca habían actuado así antes. Fue desafortunado y espero que nunca estemos en esa situación otra vez. Es la primera vez en 47 años que veo que un partido de fogueo termine así. Las colombianas no intentaron convencernos de seguir jugando".

Cabe resaltar que, con la mira puesta en el Mundial femenino 2023, la Selección Colombia piensa en el duelo preparatorio contra China el domingo 16 de julio.