Yinaris García: "Colombia estuvo impresionante a nivel de personalidad, pasión y entrega"

"Contenta e ilusionada, como todos los colombianos, por la participación de nuestra selección. Un primer rival Corea (del Sur), donde hicimos y sacamos un buen resultado, pero lo de hoy (domingo), la hazaña histórica, ganarle a un equipo europeo; top, el segundo en el ránking FIFA", así inició Yinaris García, técnica invita de Gol Caracol, su análisis sobre la gran victoria de Colombia 2-1 sobre Alemania en el estadio de Sídney.

Linda Caicedo y Manuela Vanegas fueron las anotadoras de los goles de la 'amarilla' este domingo y que le permitió a las nuestras sumar 3 puntos más en esta fase de grupos de la cita orbital y llegar así a las 6 unidades y liderar el grupo H. Las dirigidas por Nelson Abadía mostraron gallardía, unión y supieron contrarrestar todas las virtudes de las 'teutonas'. El colectivo primó y eso dio frutos, hicieron un juego inteligente.

Colombia suma 6 puntos en el grupo H del Mundial femenino 2023. AFP

"Lo de hoy (domingo) fue impresionante a nivel de personalidad, pasión y entrega, pero un gran plan de partido y mejor aún su ejecución en el campo. Para destacar la actuación de Manuela Vanegas, Lorena Bedoya, Jorelyn Carabalí, Carolina Arias; el sacrificio de Catalina Usme", concluyó Yinaris García, quien es entrenadora del Junior femenino.

Ahora el reto de las colombianas será conseguir el puntaje perfecto en la fase de grupos, cuando se enfrenten el próximo jueves 3 de agosto, a partir de las 5:00 de la mañana de nuestro país, a Marruecos, un combinado que participa por primera vez en una Copa del Mundo de mayores en esta rama.

La de Alemania se suma a otras victorias históricas:

La de este domingo contra las alemanas, es la tercera victoria de Colombia femenina en la historia de los mundiales de mayores, antes había sido frente a Corea del Sur en la actual Copa del Mundo, y en el 2015 en Canadá, certamen en el que vencieron 2-0 a Francia con anotaciones de Lady Andrade y Catalina Usme, quienes hacen parte de la plantilla 'tricolor' en la actualidad.

Las palabras de Catalina Usme, tras el triunfo contra las alemanas

"En la experiencia que he tenido en el fútbol, la victoria es muy linda, pero tiene dos momentos y uno de ellos es peligroso porque te lleva, en la cabeza, a imaginarte cosas que no han sucedido y les dije que como equipo lo habíamos logrado, dando un paso importante, pero que también nos teníamos que aplacar porque acá no vinimos a ganarle a Alemania, sino a ganar el Mundial. Así que traté de controlar esa euforia. Las dejé celebrar, pero la victoria dura cinco minutos y la derrota también. Tenemos que recuperarnos, trabajar y pensar en Marruecos", afirmó la experimentada jugadora de nuestro país.