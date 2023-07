Yoreli Rincón: "Linda Caicedo nació con todo el talento, va a hacer un gran Mundial"

Este lunes la Selección Colombia femenina tendrá su debut en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, en lo que será una nueva oportunidad para la 'tricolor' de brillar. Una de las experimentadas futbolistas que ha surgido del país, y que ya sabe lo que es disputar una Copa del Mundo, es Yoreli Rincón, quien habló con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', de lo que se viene para el combinado patrio y además se refirió a la gran estrella del equipo, Linda Caicedo.

"Hay que entender que Linda Caicedo todavía es una niña, va a ser hasta ahora su primer Mundial de mayores, pero a Linda le falta de aquí en adelante tela por cortar. Esperamos que le vaya muy bien, pero y si no, no podemos sacrificar a una niña de 18 años. Pero esperamos todos los colombianos que haga su máximo esfuerzo y que sea el Mundial en el que más brille, así como lo ha hecho en los otros", comentó de entrada.

Y agregó con respecto a las cualidades de la actual futbolista del Real Madrid, "Linda tiene una visión de juego, una rapidez, y técnica que no es fácil de encontrar. Normalmente, las técnicas somos lentas y me incluyo, y las rápidas no son tan técnicas. Linda nació con todo, esperemos que lo aproveche".

En otra de sus intervenciones se mostró convencida del papel que hará la joya del fútbol femenino colombiano. Así dijo que "yo sé que Linda va a hacer un gran Mundial, pero nosotros tenemos que ayudarla a que vaya creciendo, con amor y con apoyo".

Por otro lado, habló de que podrá ir mejorando Linda Caicedo con el pasar de los años, "el manejo de los tiempos. El saber en qué momento se va a 200 mil, en el cual se va al 50, 80, 70. Con el tiempo, va a aprender que no siempre si se coge el balón desde mitad de cancha tendrá que driblar hasta el punto de tiro de esquina para el centro. Muchas veces tienes que jugar a uno o dos toques, o se hacen cambios de frente, pero eso lo dará la sumatoria de experiencia".

Aquí más declaraciones de Yoreli Rincón:

*El nivel del Mundial

"Sinceramente, no vengo siguiendo los partidos de la Selección Colombia, así que no sé cómo está el nivel. He visto como viene el nivel del Mundial, donde se han visto varias sorpresas, desde un Francia que no pudo ganar, Inglaterra que se esperaba un resultado mayor, el de Italia que fue bastante cerrado. Yo creo que ahora ya no hay las mismas diferencias tan notables. Espero la Selección Colombia saque su potencial y podamos empezar con pie derecho".

*El no poder ver a la Selección Colombia femenina

"No es evitar, vivía hace cuatro años en Italia, y para ver los partidos me tocaba levantarme a las 3 o 4 de la mañana. Entonces realmente es por eso que hace mucho no veía un partido. Incluso cuando jugaba la selección masculina puse mil veces la alarma, me despertaba y a los cinco minutos estaba durmiendo. Obvio me duele, si fuera por temas futbolísticos seguramente estaría ad portas de disputar un quinto Mundial, pero la vida sigue".

*El supuesto veto en la Selección Colombia femenina

"Yo no sé absolutamente nada, ni me lo han dicho de frente. He visto más en entrevistas por lo que dice el 'mister' que mi nivel es muy bajo. Pero yo estoy muy tranquila, vengo de ser la máxima asistidora de la Serie A, en el once ideal de la Serie A. Creo que fue un tiempo muy bueno y aprovechable. Lo importante es que suma siempre en la carrera".