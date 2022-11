Ana María Guzmán: “El cariño de la gente es algo único y es importante para nuestro grupo”

La Selección Colombia Sub 17 logró el subcampeonato mundial tras disputar el certamen en la India, en el cual desafortunadamente cayeron en la final frente al seleccionado español; tras recibir la medalla de plata, el grupo de futbolistas dirigidas por Carlos Paniagua regresaron al país, en donde fueron recibidas como unas verdaderas heroínas por parte de los fanáticos, gesto que agradecen desde la interna del grupo, tal como contó Ana María Guzmán, una de las referentes del equipo nacional.

En atención a medios en la tarde de este viernes, en la cual también se encontraban Orianna Quintero Lemmel, Maria Camila Correa Tovar y Laura Daniela Garavito Perdomo, la defensora risaraldense exaltó lo hecho por las personas que brindaron su homenaje hacia el grupo de futbolistas: "Es un apoyo inexplicable, el cariño de la gente es algo único y es algo importante para nuestro grupo”.

Publicidad

'La Mona', como le dicen cariñosamente familiares y amigos, mostró prudencia al referirse al futuro del equipo, el cual dejó la vara alta en competencias internacionales.

¿Qué dijo Ana María Muñoz, futbolista de la Selección Colombia Femenina Sub 17?

"Debemos mantener los pies en la tierra, ser muy humildes, no nos podemos desviar de todo lo que nos ha costado llegar hasta acá", enfatizó la '13' de la selección.

La hoy defensa del Deportivo Pereira se refirió con cariño a sus compañeras, varias con las que ha compartido en diferentes certámenes aparte del desarrollado en el continente asiático; la futbolista también integró el grupo que disputó el mundial sub 20 disputado en Costa Rica a mediados de agosto.

Publicidad

Fiel a su estilo, Guzmán definió como una "elegancia" el grupo que conformaron, el cual remarca ella "trabaja en todos los aspectos dentro y fuera de la cancha".

"Ya me hacen falta", indicó.

Publicidad

Ana María también aprovechó para mandar un mensaje a las personas que aún no creen en el fútbol femenino dentro de nuestro país: "Disfruten el fútbol femenino, si tienen la oportunidad de hablar con alguna jugadora, así sea por un minuto, yo sé que se van a enamorar".

"Se trata de abrir el corazón, de abrir la mente de que todas las personas necesitamos brillar, energía positiva siempre", concluyó.

La futbolista 'matecaña', quien no dio pistas de su futuro, contó además lo que se viene para ella en los próximos meses, una vez finalizada la competencia oficial para ellas: "Debo seguir entrenándome física y mentalmente, disfrutar del fútbol y de las oportunidades que se me vayan brindando".

¿Qué comentó Daniela Garavito, futbolista de la Selección Colombia Sub 17?

Publicidad

De otro lado, Daniela Garavito, centrocampista de la prejuvenil 'tricolor', reflexionó sobre aquella imagen que se hizo viral en donde se le vio arrodillada una vez las dirigidas por Carlos Paniagua lograron su tiquete para la final del certamen.

"Esa foto para mí refleja, es una mezcla de muchas emociones, de alegría, cuando yo veo que 'Lu' (Luisa Agudelo) ataja el penalti de una vez salgo a correr llorando, muchas salimos llorando de la alegría. Cuando me arrodillé, lo único que me pensaba era todo lo que tuve que pasar y cada una tiene su propia historia, me pasaron por la cabeza todos esos momentos que superé y todo lo que pasar para estar allí, fue un momento en el que realmente hicimos historia".

Publicidad

La mediocentro no ocultó sus ganas por continuar en el proceso y conseguir grandes cosas, como por ejemplo, hacerse con un lugar dentro del grupo de futbolistas que integran la selección de mayores.

"Es seguir sumando experiencia, llegar a una Sub-20, jugar un Mundial Sub-20 y personalmente seguir en la liga femenina en un equipo; el sueño de todas es llegar a la Selección de mayores", concluyó.