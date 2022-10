Carlos Paniagua, DT de Colombia femenina Sub-17: "En estos partidos hay que estar vivas"

La Selección Colombia femenina Sub-17 tendrá el próximo sábado 22 de octubre un gran reto en el Mundial de la India 2022. Las dirigidas por Carlos Paniagua se enfrentarán en los cuartos de final a su similar de Tanzania, en la búsqueda de continuar con el sueño de quedarse con el título en la cita orbital.

Previo al importante compromiso, el timonel del cuadro colombiano, Carlos Paniagua, habló en rueda de prensa este jueves desde territorio asiático sobre el contrincante a vencer.

"Lo primero, el rival, Tanzania, es un rival que no lo pudimos ver directo en el estadio, pero tenemos los videos de este equipo, lo estamos analizando, es un rival africano, de jugadoras rápidas, atléticas y que están haciendo también historia y, que por algo, llegaron a cuartos de final, dejaron en el camino a Francia y a Canadá", dijo de entrada Paniagua.

En medio de rueda de prensa, el director técnico de la juvenil de nuestro país, se refirió a la nominación de Linda Caicedo a los Globe Soccer como una de las mejores futbolistas del año en curso.

"Qué orgullo tener una jugadora como Linda Caicedo, ella está feliz, es una jugadora humilde tranquila, esto me alegra a mí, al grupo y alegra a todo el fútbol femenino en Colombia", resaltó.

También se refirió del balance que ha tenido la plantilla en la Copa del Mundo de la India, hasta el momento, se mostró satisfecho, pero todavía asegura que hay cosas por mejorar. Contra Tanzania la apuesta al buen manejo del balón.

"En la primera fase nos deja muy satisfechos la entrega de nuestras jugadoras, llegar a tierras lejanas, estas jugadoras ante potencias del mundo tienen tres grandes partidos. Ahora, viene este rival Tanzania, un rival físico, fuerte, con jugadoras rápidas, ¿Cómo enfrentarlas?, a España lo enfrentamos de una manera, y estábamos llevando un partido bien hasta el gol, luego vino China y nos vimos en la obligación de ganar, tuvimos manejo del balón, nos vamos en el primer tiempo 2-0. Hay que proponer con el balón en el juego que viene, no podemos ir al choque ante jugadoras tan fuertes: hay que salir a proponer. Afortunadamente, andamos a buen nivel, nuestras jugadoras están atentas en lo táctico y en lo defensivo, sé que uno de los puntos a mejorar es la posesión de la pelota e ir al frente con más gente", continuó.

Más declaraciones de Carlos Paniagua

¿Cómo está el grupo para el partido?

"El ánimo está arriba, estamos felices, tenemos un grupo alegre con personalidad, para la edad que tienen son muy adelantadas y tranquilas. Desde el cuerpo técnico les transmitidos mentalidad ganadora. Tanzania es un rival de respeto y la mejor forma de hacerlo, es teniendo la pelota, tener un volumen de ataque, estar concentradas. Tanzania es un equipo que se repliega, es un partido de atención, de seguir fortaleciendo lo que hemos venido realizando".

"Tenemos que saber y recordar que son niñas de 15, 16 años, que están jugando una instancia muy difícil, son partidos tácticos, estratégicos, pero lo que sí es que las jugadoras han asumido los partidos con entrega, han dejado cada gota de sudor para dejar todo en la cancha por el país".

El plantel en lo físico

"Nuestra preparadora física ha manejado muy bien las cargas, el equipo corre desde el minuto uno hasta el 90. En lo táctico ha sido corto y equilibrado, esto ayuda a que no haya tanto desgaste. Tenemos una gran profesional como es Viviana Cardona y tenemos unos fisios que están pendientes de la recuperación de las jugadoras".

Las bajas que tiene el plantel para enfrentar a Tanzania

"María Camila Correa sumó su segunda tarjeta y no estará el sábado. Hoy (jueves) trabajamos, no tenemos todavía clara la variante, de la jugadora que ocupe la posición. Vamos a ver por qué jugadora no decidimos".

"Stefanía Perlaza sigue en el departamento médico, este considera que le falta un poquito. Cuando tuvo la lesión contra el equipo chino, pensábamos que ahí terminaba el Mundial para ella, pero está evolucionando muy bien. Aunque veo muy difícil que esté para el juego contra Tanzania".

Pelota quieta

"Hemos enfrentando a buenos equipos, el equipo ha mejorado en eso, estos partidos son de atención, de concentración, de estar vivos, le dan la oportunidad de estar en la semifinal de un campeonato del mundo, así igual se tienen que jugar. Desde el primer minuto hay que a salir a proponer, a salir a ganarlo desde la entrada".