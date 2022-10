Carlos Paniagua, DT de la Selección Colombia femenina Sub-17: "Quiero que ellas se diviertan"

Los compromisos internacionales siguen para las selecciones Colombia femeninas en este 2022. Ahora, las que tendrá que saltar al ruedo serán las integrantes de la plantilla Sub-17, que estarán participando entre el 11 y el 30 de octubre en el Mundial de la India. Y con ese panorama, este jueves el técnico Carlos Paniagua concedió una rueda de prensa, en la se refirió a diferentes temas de interés, horas previas a la cita orbital, en la que se esperan resultados positivos.

Acá algunas de las declaraciones de Carlos Paniagua:

El grupo de jugadoras

"Han crecido más después del Sudamericano, todas jugaron la liga profesional, tuvieron un roce profesional, luego los partidos en México con Canadá, Chile, las mismas mexicanas. Todo este roce internacional sirve y el rodaje en la liga femenina de igual manera".

Mundial Sub-20 y Sub-17

"Nosotros en el Mundial sub-20 nos tocó enfrentar al triple campeón del mundo. Ahora nos toca con España, actual campeón de la categoría. Pero a ellas les transmitimos mentalidad ganadora. Bueno, ojalá que en el viaje nos vaya bien y que nos podamos ir acomodando al cambio de horario, que son casi 10 horas respecto a Colombia".

Ser DT de Colombia

"Siempre uno estar al frente de una Selección Colombia es un orgullo. Este grupo de muchachas demostraron en el sudamericano personalidad, jerarquía, compromiso, eso que mostraron allá, me dio pie para llevar a 7 jugadoras de ellas al Sub-20. Es un grupo de jugadoras con más experiencias".

La preparación

"Este equipo ha trabajado bien en todo lo que hemos hecho desde el mes de diciembre. Nos ganamos el derecho de estar en el Mundial Sub-17 femenino, muy bien ganado por demás y yo lo que quiero es que ellas vayan y disfruten. Y que lo hagan con compromiso y personalidad".

Los retos en India

"Nosotros vamos con calma. No me gusta presionar las jugadoras, no lo hicimos ni en el Sudamericano, ni en el Mundial pasado. Estamos en un paso a paso, el próximo miércoles con España debutar con pie derecho y que eso nos dé seguridad y experiencia".

Colombia, a nivel orbital

"Para Colombia ya no hay una brecha tan grande con los rivales, ni en Sudamérica, ni en el mundo. Somos fuertes acá en Sudamérica, a nivel mundial no estamos tan atrás, si analizan lo del Sub-20, ganarle a Alemania en cualquier categoría es importante, nuestro fútbol cada vez ha ido creciendo más".

