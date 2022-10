Colombia femenina Sub-17 vs Tanzania EN VIVO por Gol Caracol, por el Mundial de la India

La Selección Colombia está lista para enfrentar los cuartos de final del Mundial femenino Sub-17. El rival a vencer será Tanzania, que sorprendentemente se metió a esta fase y no será un equipo fácil para nuestra ‘tricolor’.

Por eso, nuestras mujeres de esta categoría necesitan el apoyo de los hinchas del combinado nacional, así sea a la distancia. Así las cosas, este encuentro se podrá ver este sábado por Gol Caracol y www.golcaracol.com.

Las dirigidas por Carlos Paniagua vienen de clasificar a los ‘cuartos’ siendo primeras del grupo C, por encima de España, México y China.

Además, con jugadoras talentosas como Linda Caicedo, Gabriela Rodríguez, Ana María Guzmán, Juan Ortegón, se espera que la Selección Colombia femenina Sub-17 pueda seguir siendo protagonista en este Mundial, que de hecho ya es histórico, ya que por primera vez nuestro combinado nacional pasó de la fase de grupos.

En la interna de la ‘tricolor’ hay esperanza, tal y como afirmó la figura Linda Caicedo, quien suena con ser campeona de este certamen orbital, aunque sabe que deben ir paso a paso y no subestimar a ningún rival.

¿Cómo le fue a la Selección Colombia femenina Sub-17 en la fase de grupos?

La 'tricolor' comenzó el certamen orbital perdiendo 1-0 con España, pero luego mostró todo su nivel derrotando 2-0 a China y 2-1 a México, con Linda Caicedo como una de las figuras, marcando tres goles entre esos compromisos.

Hora y dónde ver Colombia femenina Sub-17 vs Tanzania

Fecha: sábado 22 de octubre de 2022

Hora: 6:00 a.m. (hora colombiana)

Inicio de transmisión: (5:30 a.m.)

Estadio: Fatorda, en la ciudad de Goa, en la India

Transmisión: Gol Caracol y ww.golcaracol.com