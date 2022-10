"Con estas patas la voy a sacar de pobre": historias de las figuras de Colombia femenina Sub-17

Con el paso de los días se siguen conociendo historias de las jugadoras de la Selección Colombia femenina Sub-17, que ha hecho historia en el Mundial de India 2022 gracias a sus buenos resultados y que jugará este domingo frente a España, en la definición del título orbital. Este compromiso entre españolas y colombianas se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol y en www.golcaracol.com, con transmisión desde las 8:30 a.m.

Y en ese sentido, en 'Noticias Caracol' se recreó lo que ha sido el crecimiento en el tema del fútbol de Natalia Hernández, una de las volantes del seleccionado colombiano que es dirigido por Carlos Paniagua y que ha mostrado un buen rendimiento en la cita orbital.

Y la primera en hablar y sentirse orgullosa de la talentosa jugadora de la Selección Colombia femenina Sub-17, fue su madre, Liliana Zules.

“Estaba haciendo aseo, y ella me mira y me dice venga yo le ayudo. En ese momento se toca las piernas y me dice con estas patas la voy a sacar de pobre. Yo nunca iba a pensar que iba a llegar tan lejos”, contó esa anécdota de entrada la progenitora de Natalia Hernández.

Seguido a eso, fue el turno para el papá de la número 8 de nuestra ‘tricolor’. Fabio Hernández habló de las ganas que tuvo siempre su hija por estar en el fútbol profesional.

“Como visualizándose, puso acá en una carta que acá empieza mi carrera deportiva. Ella tenía ese sueño”, afirmó.

Y para terminar en el barrio en el que creció Natalia Hernández, siempre tuvieron claro que lo de ella no eran las muñecas, sino estar cerca o jugar con un balón de fútbol.

Patricia Quintero, amiga de la jugadora de la Selección Colombia femenina Sub-17, recordó que hace algunos años “ella me tiraba los balones siempre y me pegaba en las piernas, jugando. Yo le dije que no jugaba más con ella porque no me gustaba el fútbol”.

Ahora, se espera que Natalia Hernández y sus compañeras de la ‘tricolor’, lideradas por el profesor Carlos Paniagua, se enfrenten a España, este domingo, en la final del Mundial de la categoría que se disputa en la India, con el objetivo de levantar el título del certamen orbital.