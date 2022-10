Eliana Agudelo, de la Selección Colombia femenina Sub-17: “Sabemos lo que tenemos y podemos dar”

Se aproxima el inicio del Mundial femenino Sub-17 y la Selección Colombia sigue trabajando pensando en el primer partido que será frente a España, el próximo miércoles.

Este domingo, Lina Tobón, enviada especial de Gol Caracol para el certamen orbital, dio detalles de cómo marchan los trabajos de la ‘tricolor’.

Publicidad

Se conoció que la Selección Colombia femenina Sub-17 realizó su segundo entrenamiento, ya con grupo completo, tras la llegada a la India, de Sofía Patiño, quien reemplazó en la convocatoria a la lesionada Karla Torres, quien días previos al viaje a India tuvo problemas con una de sus rodillas.

Además, según la FCF “el equipo nacional realizó su práctica en horas de la tarde, enfocando los trabajos en recuperar a las deportistas del largo viaje para llegar a Mumbai, sede de los dos primeros partidos. Posteriormente, el conjunto cafetero tuvo ejercicios de presión y tenencia del balón”.

En Gol Caracol, Lina Tobón habló con la mediocampista Eliana Agudelo, quien se refirió a las sensaciones que hay de la participación en el certamen orbital.

“La experiencia es única, uno no juega dos veces un Mundial en esta categoría, entonces es gratificante ver que el trabajo de tantos años está rindiendo frutos. Sabemos que las individualidades son muy buenas, pero tenemos un equipo sólido en todas las líneas e intentando que esas individualidades sean más en equipo”, afirmó de entrada.

Publicidad

Seguido a eso, Eliana Agudelo tiene confianza en el trabajo que pueda hacer la ‘tricolor’ en el Mundial India Sub-17 2022: “Sabemos lo que tenemos y lo que podemos dar”.

Ahora, la agenda de la Selección Colombia de esta categoría serán más entrenamientos, el lunes, y también una atención a prensa de dos futbolistas, programada para las 8:00 a.m. (hora colombiana).

Publicidad

Cabe recordar que los partidos de la Selección Colombia femenina Sub-17 en el Mundial de India 2022, se verán EN VIVO por la señal de Caracol TV HD2 y por el portal www.golcaracol.com.

¿Cuál es el grupo de la Selección Colombia en el Mundial femenino Sub-17 India 2022?

La ‘tricolor’ dirigida por Carlos Paniagua está en el grupo C junto a España, México y China.

¿Cuándo son los partidos de la Selección Colombia femenina Sub-17 en el Mundial de India?

Publicidad

Nuestro combinado patrio debutará contra España, el miércoles 12 de octubre, a las 9:30 a.m., luego se medirá a China, el sábado 15 de octubre, a las 6:00 a.m., y cerrar la fase de grupos con México, el martes 18 de octubre, a las 6:00 a.m.