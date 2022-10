Gabriela Rodríguez: "La Selección Colombia femenina Sub-17 es una familia y con trabajo mejoraremos"

El pasado miércoles 12 de octubre, se abrió el telón del Mundial para la Selección Colombia femenina Sub-17 . Más allá de que el resultado no fue el esperado, ya que se perdió 1-0 contra España, la ilusión está intacta y así lo expresó la jugadora Gabriela Rodríguez, este viernes, en rueda de prensa.

El siguiente reto será este sábado 15 de octubre, a las 6:00 de la mañana, hora de nuestro país, frente a China, en el Estadio DY Patil, en la India. Recordemos que el combinado asiático llega con un aire en la camiseta, tras haber vencido 2-1 a México, en la primera fecha de la fase de grupos.

Sin embargo, las dirigidas por Carlos Paniagua han trabajado duro para sacar adelante este segundo compromiso, donde la victoria sería ideal. Sobre esto y muchos otros temas, como el estado de salud de Linda Caicedo, quien terminó con molestias contra 'la Roja', la volante habló.

¿Qué sensaciones hay?

"Hemos podido reinventarnos a la situación que vivimos en el debut. Duramos como 83 minutos no teniendo el balón, pero sí contrarrestando al rival, así que fue difícil, pero el trabajo y la unión como familia nos ha permitido mejorar, con la mentalidad de salir a buscar el resultado y hacer todo de una mejor manera".

¿Cuáles son las cosas a potenciar y mejorar?

"Para el partido contra China será fundamental la creatividada que tengamos, la tranquilidad con el balón, generar espacios, interpretar más los movimientos de las compañeras, tenemos grandes individualidades y hay que aprovecharlas, ya que nos pueden servir y, en cualquier momento, desequilibrar el juego".

¿Qué han visto de China?

"Es un equipo ordenado y lo que hemos visto es que lanza la pelota larga, suele estar muy robotizado al momento de hacer los movimientos. Por eso, con nuestra creatividad, podremos atacar; ahí va a estar la clave. Si los equipos son cerrados, hay que ingeniárselas para crear espacios y crear oportunidades".

¿Cómo buscarán el desequilibrio?

"Tenemos que interpretar muy bien los espacios. Nos gusta que las laterales salgan, hemos practicado variantes de ataque que pueden funcionar, la pelota quieta, en fin. Tenemos que estar muy atentas para poder hacer nuestro fútbol. La solidaridad para dar un pase y crear espacios será fundamental".

¿Cuáles son las variantes de ataque que han trabajado?

"Las salidas van más por Ana María Guzmán, quien tiene un buen pie y tira buenos centros. Por mi parte, no suelo hacerlo tanto por las bandas, sino con protagonismo en la mitad, buscando una que otra sociedad. Las variantes se verán en el partido, ya que no puedo decir nada concreto ahorita".

¿Cómo está Linda Caicedo físicamente?

"Ella está bien. Es una jugadora con mucho carácter, personalidad y que suele aportar mucho tanto adentro como afuera de la cancha. Las ganas de querer salir adelante y siempre ayudar a todo el equipo, va a ayudar mucho. Ese partido contra España fue muy luchado y físico, con pierna fuerte".

¿Qué tan duro fue elegir entre jugar la Copa Libertadores con América de Cali o estar en este Mundial?

"Estar en América de Cali es una chimba. Me alegra mucho que mis compañeras estén allá, represtando a ese club, haciendo lo mejor. Cuando uno se pone la camiseta de América de Cali no hay margen de error y se cuenta con una enorme hinchada. Escogí el Mundial porque es algo que no se vive todos los días, pero espero que saquen adelante todo".

¿Cómo analiza su progreso personal?

"He rotado en muchas posiciones, jugando de volante interior y mixta, también juegué de '9', luego lo hice por la banda, entonces he tenido el valor y personalidad de estar en varios sectores de la cancha. Soy una jugadora a la que le gusta el balón, entonces por el medio podría darle más juego al equipo".