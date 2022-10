Juana Ortegón: "Quedar en la historia del fútbol colombiano es hermoso"

Este domingo, la Selección Colombia femenina Sub-17 culminó una participación histórica en el Mundial de la India. Las dirigidas por Carlos Paniagua le plantaron nuevamente la cara a España, las campeonas defensoras, quienes revalidaron su título, ganando por la mínima. Juana Ortegón, una de las figuras de la 'tricolor', describió lo orgullosa que se siente de sus compañeras y está segura de que seguirán consiguiendo "cosas grandes".

Lina Tobón, enviada especial de Gol Caracol, conversó en exclusiva con la número '16', que fue uno de los pilares del mediocampo colombiano.

"Quedar en la historia del fútbol colombiano es hermoso; creo que nos faltó ese granito de arena, ese poquito más, para hacerlo aún más hermoso, más histórico. Entregamos todo en la cancha, de mi parte corrí muchísimo, lo intenté hasta lo último, defendí esta camiseta como nunca y como siempre lo hago. Lástima que se generaron las opciones, pero no entró el gol, simplemente no nos acompañó la suerte hoy (domingo), pero nada, esa es la voluntad de Dios, a veces se gana, a veces se pierde. Y hoy Dios nos enseña que con esfuerzo y con todo el carácter, con todo el sacrificio que tiene esta familia, este gran grupo podemos conseguir cosas grandes. Sé que cada una de nosotras va a seguir adelante para ser muchísimo mejor en el futuro", empezó diciendo Ortegón Giraldo.

La volante del Deportivo Cali se mostró orgullosa del combinado patrio. Cabe resaltar que España consiguió en gol del título en una jugada confusa, en el tramo final del compromiso. El balón le rebotó en el pecho a Ana María Guzmán y se internó en el arco defendido por Luisa Agudelo.

"Claro que me siento orgullosa de mi equipo. Más allá de un resultado es la familia y la unión que se creó en estas personas. A cada una le duele lo que le pase a la compañera, a las de afuera se les siente la intensidad con la que viven el partido. A lo último yo miraba para el banco y vi a todas mis compañeras derrotadas, eso es sentir lo que nosotras estábamos sintiendo adentro. Orgullosa de cada una, desde de la que no pudo debutar hasta la que más hizo goles, no solo las jugadoras, también el staff técnico. Son grandes personas y sé que más adelante vamos a seguir", agregó Ortegón.

La mediocampista, de 16 años, terminó su charla con Tobón, mandándole un saludo a todo el pueblo colombiano que las acompañó en esta inolvidable travesía en territorio asiático.

"Todo el sacrificio y todo lo que entregamos en la cancha es por cada uno de los colombianos. En Colombia yo creo que a pesar del resultado yo sé que todos están orgullosos", concluyó Ortegón, quien también tendrá el recuerdo de haber anotado un gol en un Mundial, pues recordemos que abrió la cuenta en el partido contra México.