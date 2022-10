Juana Ortegón sueña con la Selección Colombia Sub-17: "Daremos todo para jugar la final del Mundial"

Este martes, el entrenador de la Selección Colombia Sub-17 femenina Carlos Paniagua y Juana Ortegón, una de sus dirigidas, atendieron a una rueda de prensa antes del partido contra su similar de Nigeria, en la semifinal del Mundial de la India. La número '16' del combinado 'tricolor' expresó su "orgullo y felicidad" por estar en esta instancia.

"Es un placer estar aquí, con todos ustedes. Pienso que todo lo que he podido adquirir ha sido gracias al cuerpo técnico, que ha depositado su confianza en mí. En cada partido intentamos siempre demostrar lo mejor de nosotras. Respecto a lo de la experiencia, es algo que se viene construyendo desde hace rato, entonces ahora se está demostrando acá en el Mundial y pienso que de la mejor forma", empezó diciendo Ortegón Giraldo.

La jugadora del Deportivo Cali, que no pudo estar en la Copa Libertadores femenina por su compromiso con la Selección Colombia, no se guardó nada y afirmó que "daremos todo por estar en la final del Mundial". Recordemos que la 'tricolor' enfrentará a las africanas este miércoles, a partir de las 6:00 a.m. (horario de nuestro país), en el estadio de Fatorda.

"Se llena uno de orgullo y de felicidad darse cuenta que este gran grupo y esta gran familia que tenemos ha conseguido grandes cosas. Se acuerda uno de los inicios, donde se hacen cosas difíciles por salir adelante. Yo pienso que todos esos esfuerzos han dado frutos y en este momento lo único que siento es felicidad y orgullo de representar a mi país en una semifinal del mundo. Lo daremos todo por sacar un buen resultado y estar en la final del Mundial", agregó Ortegón, de 16 años.

Ortegón, una de las jugadoras habituales en el '11' de Paniagua y que le convirtió a México en el triunfo determinante para pasar como líderes del Grupo C, habló de los cuartos de final contra Tanzania, donde Colombia se impuso por 3-0.

"Fue un primer tiempo complicado por el tema de la lluvia. Gracias a Dios pudimos generar opciones y concretarlas, y nos vamos adelante en el marcador. Ya en el segundo tiempo el objetivo fue tener el balón, llegar con mucha más posesión y generamos opciones, solo que en el segundo tiempo no se concretaron; pero esa fue la idea, tener el balón, tener más posesión, mostrar realmente lo que es el ADN del fútbol colombiano y fue lo que hicimos", señaló Ortegón.

Por último, una de las piezas clave de Colombia, tanto en la construcción de juego como en la parte defensiva, dio sus impresiones de la previa contra Nigeria. Ortegón aceptó que sienten "nervios y ansiedad", pero afirmó que "vamos a sacar el partido adelante".

"Yo pienso que siempre habrán nervios y ansiedad, porque si no, no sentiríamos esto. El jugar al fútbol en cualquier instancia te va a hacer sentir eso, en el camerino se siente un muy buen ambiente, siempre tratamos de estar alegres, de poner música. Yo creo que el pensamiento y el estado de ánimo siempre es positivo, el estar pensando en que vamos a hacer un buen juego, en que vamos a tomar buenas decisiones, en que vamos a sacar el partido adelante. A mí me pasa mucho que cuando salgo, canto el himno con todas mis fuerzas y ahí es cuando suelto todo. La primera jugada influye mucho", concluyó la talentosa jugadora.