Karol G, James Rodríguez, Leicy Santos y más mensajes para la Selección Colombia femenina Sub-17

Día histórico para el fútbol de nuestro país. Este domingo 30 de octubre, la Selección Colombia femenina Sub-17 medirá fuerzas con España, por la final del Mundial de dicha categoría, en la India, en busca del título, el cual, de conseguirlo, sería un momento digno de enmarcar y recordar para siempre.

Por eso, las palabras de apoyo no se han hecho esperar. A través de un emotivo video, que se publicó en las redes sociales oficiales de la Federación Colombiana de Fútbol, se observa cómo varias personalidades les dedicaron mensajes de aliento a cada una de las jugadoras que están en la cita orbital.

Publicidad

La primera en pronunciarse al respecto fue Karol G, afirmando que "estoy muy feliz de hacer este video, diciendo qué chimba que pasaron a la final. Estoy orgullosa, no saben cómo me siento. Qué duro, qué talento, qué representación, qué inspiración, qué motivación. Les mando mi mejor vibra y actitud, que sé que igual que ustedes no necesitan nada y lo tienen todo. Espero que nos vaya bien y ya es una representación hermosa lo que han hecho. Felicidades y gracias".

Pero no fue la única artista que se pronunció. Maluma expresó que "tenemos la fe intacta y puesta en ustedes, así que les deseo mucha fuerza, energía y estamos pendientes para apoyarlas. Besos, bendiciones y vamos con toda para ganar esa final del mundo"; Feid dijo que "un saludo para las supepoderosas, más allá del resultado para todo el país y el mundo ya son campeonas" y, por último, JBalvin afirmó que "saludos a todas, felicidades, sigan rompiéndola, que ganen la final. Igual ya son muy grandes".

En cuanto a futbolistas, James Rodríguez habló: "Niñas, les quería desear éxitos, están representando el país de buena manera, son orgullo para todos, lo están haciendo muy bien; vamos a estar apoyando"; Falcao García también puntualizó que "Quiero agradecerles por lo que nos han hecho vibrar, veo que es un equipo unido y fuerte. Ahora, solo queda el último paso. Recomendarles que den todo y jueguen con el corazón"; y David Ospina sentenció: "Quería enviarles un saludo especial, felicitarlas por estoque están logrando. Falta un pasito, vamos con todo, Dios las bendiga".

La Selección Colombia Femenina a un paso de la gloria eterna

Tomada del Twitter de la @SelecciónColombia

Y las jugadoras no se podían quedar atrás. "Estoy muy emocionada de lo bien que nos están representando, de la manera como lo están haciendo, dejándonos en los más alto. Siempre hemos soñado con ser campeonas del mundo y ahora lo pueden hacer por nosotras y toda Colombia", dijo Daniela Montoya; mientras que Leicy Santos expresó: "Quiero decirles que son una inspiración para toda Colombia; lo que han hecho es impresionante, cerca de hacer historia, gracias a su talento, el buen grupo que son".

Publicidad

Para finalizar, desde otros deportes también dijeron presente. Este fue el caso de la medallista olímpica y 'Reina del BMX', Mariana Pajón, quien, con su característico carisma y actitud, dejó unas palabras que llegan al corazón: "Les agradezco por unirnos, darnos tantas alegría, les vamos a enviar la mejor energía, estamos con ustedes. Colombia está unida y mucho apoyo desde acá hasta la India".