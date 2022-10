La Selección Colombia femenina Sub-17 y el camino hacia la gloria en el Mundial de India

Un nuevo capítulo en la historia del fútbol femenino en Colombia se escribirá este domingo 30 de octubre de 2022. La Selección Sub-17 se enfrentará en la final de la Copa del Mundo de la categoría a su similar de España en el estadio DY Patil, de la ciudad Nueva Bombay, en la India.

La tricolor 'juvenil' no la ha tenido nada fácil para llegar a disputar el título de la cita orbital frente a las 'ibéricas', no obstante, le ha apostado a la garra, a no rendirse, también al talento y compañerismo como ingredientes principales para triunfar y poder ejecutar una nueva hazaña. Las dirigidas por el entrenador antioqueño Carlos Paniagua han dejado todo sobre los terrenos de juego en territorio indio.

Pero para llegar a esta definición, las prejuveniles de nuestro país tuvieron que 'remar contra la corriente', sobre todo en el debut en el Mundial. Precisamente, el rival al que enfrentarán por el trofeo este domingo: España, fueron sus contrincantes en su estreno en el grupo C.

Colombia cayó en su primera salida por 1-0 contra las españolas. En esa oportunidad, las 'nuestras' vieron como su portería era vulnerada en el minuto 85. Joe Amezaga le dio los tres puntos a las europeas y da la casualidad que el compromiso también se llevó a cabo en el estadio de DY Patil.

Linda Caicedo y sus compañeras, celebran gol de la Selección Colombia femenina Sub-17 - Foto: FCF

Con el enfoque de seguir con vida en la cita orbital, la Selección Colombia femenina Sub-17 se plantó como objetivos ganar los próximos compromisos de la fase de grupos y lo cumplió. Primero se impuso por 2-0 a China con las anotaciones de su figura y líder: Linda Caicedo. La oriunda de Villa Gorgona marcó a los minutos 9 y 23, respectivamente.

También triunfaron frente a México, rival que les plantó cara, pero a la que lograron ganarle los tres puntos gracias a la victoria por 2-1. Juana Ortegón al minuto 41 y Linda Caicedo, al 74, decretaron la victoria con la que llegaron a seis puntos, quedaron como primeras del grupo C y avanzaron a los cuartos de final.

Fases finales

En esa instancia, los cuartos de final, el seleccionado a vencer era Tanzania, que dejó en el camino a combinados potencia mundial de la rama femenina como es el caso de Francia y Alemania. Las 'nuestras' mostraron jerarquía, buen juego y despliegue físico contra las africanas y terminando ganado por 3-0 con anotaciones de Linda Caicedo, Yésica Muñoz y Gabriela Rodríguez, de penalti.

En las semifinales, su próximo reto en pro de una nueva hazaña, fue Nigeria. En el estadio Fatorda fue la cita contra las africanas y allí batallaron sobre el césped; fue un 0-0 en el tiempo reglamentario, pero en la definición de los tiros desde el punto blanco de penalti, la plantilla de Paniagua ganó 6-5. Luisa Agudelo, la arquera de 15 años, fue fundamental al atajar el cobro decisivo.

Ahora, Colombia Sub-17 femenina espera seguir escribiendo una nueva página de gloria en el balompié de nuestro país contra las españolas. Intentarán darle al país el primer título FIFA, buscarán continuar dándoles más festejos y celebraciones al país.

Las jugadoras dirigidas por Carlos Paniagua se concentran para el partido más importante del país FCB