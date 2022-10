Liliana Zapata tras la victoria de la Selección Colombia: "Es el fruto de trabajo de hace 30 años"

La Selección Colombia Femenina sub- 17 estará en la final del Mundial de la India luego de superar una serie complicada contra Nigeria. Tras igualar 0-0 en los 90 minutos, las ‘cafeteras’ se impusieron 6-5 en los penaltis con una extraordinaria actuación de la arquera Luisa Agudelo.

Las repercusiones de un hecho histórico siguen saliendo a flote y en esta ocasión, Blog Deportivo habló con Liliana Zapata, pionera del fútbol femenino, sobre lo alcanzado hasta el momento por el combinado nacional en esta categoría.

A continuación, las declaraciones de Liliana Zapata:

*Sobre el importante resultado de la Selección Colombia Femenina sub-17

Este el fruto de trabajo de hace 30 años, porque desde hace 6 años todo se lo acomodan al futbol profesional y antes de la liga profesional hay una historia muy larga de tres décadas de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo y de entrega.

*Sobre los inicios del fútbol femenino en nuestro país

"Yo tenia las Daniela Montoya, las Sandra Sepúlveda, las Catalina Usme, a la edad de 12 años y queríamos jugar el pony futbol y nos decían que no. Entonces en una final hicimos una protesta, cuando iban a levantar la Copa de la Baby Futbol, sacamos un pendón gigante que decía “las niñas queremos jugar el pony futbol”. A los ocho días me llamó el presidente de la compañía patrocinadora a preguntarme que ¿Por qué habíamos hecho eso? Nos dijeron que no había equipos, yo le dije aquí hay un equipo que se llama Formas Intimas. Prestamos jugadores y junto con cuatro equipos empezamos el pony futbol femenino".

¿Cómo nuestras jugadoras sacan ese carácter para jugar este tipo de instancias?

"Es la esencia de la mujer latina, de la mujer colombiana. Esa magia que tenemos en los pies y esa resiliencia que tenemos en la mente. Acá hay una cantidad impresionante de mujeres calidosas. Nosotros con Formas Íntimas vamos por todo el país a donde nadie ha llegado a buscar jugadoras, para darles un bienestar y un propósito de vida. Hemos construido diciéndoles que si pueden hacerlo y hay que decir que la Federación escogió al hombre indiciado para dirigir esa banda, que es Carlos Paniagua".

¿Quién es Carlos Paniagua, el director técnico de la ‘tricolor’?

"Lo que pasa es que Paniagua tiene una relación muy estrecha con Marcos Roldán, gerente y fundador de la empresa Formas Intimas, que es una empresa de ropa interior. Él ha sido el único empresario, que le ha apostado al futbol femenino con todo: sin miserias, sin intereses económicos. El es un visionario, el me hizo cambiar el nombre del club. En el 2000 me dijo: cambiémoslo a Club Deportivo Formas Intimas. Y le han metido el alma, la vida y han invertido como ninguna otra empresa en Colombia al futbol femenino. Tenemos 10 entrenadoras, 280 jugadoras en diferentes torneos permanentemente todo el año. Ellos se conocieron, cuando Paniagua le dirigió un equipo en el tradicional torneo de Envigado. Después él paso a la selección Antioquia y luego estuvo al lado de Piscis Restrepo durante 8-10 años dándole la vuelta al mundo con esos jugadores de la sub-20. Después lo llamo para que dirigiera Formas Intimas y el aceptó con todo el profesionalismo. Sin embargo, el llegó tímido, preocupado. Fue un hombre muy receptivo y respetuoso, él me dijo “Yo sé de fútbol, pero no sé de futbol femenino. Hicimos una sinergia muy bonita, porque el escuchaba, nos tenía en cuenta. Los amigos le decían que estaba loco, que como se iba ir para el fútbol femenino. No obstante, lo hizo con profesionalismo y con todo su conocimiento. Una vez salió de un entrenamiento molesto porque alguien le dijo algo maluco a sus jugadoras y fue y lo confrontó con respeto. Eso fue gesto muy lindo".

