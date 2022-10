Linda Caicedo: "Amo ser colombiana, defender estos colores, es un sueño lo que estamos viviendo"

Y este viernes apareció para tomar la vocería, para alzar la mano y mandarle un mensaje a los aficionados de nuestro país, que han estado pendientes de ellas y que han vibrado en la última semana con sus buenos resultados en el Mundial de India 2022. Linda Caicedo, la figura de la Selección Colombia femenina Sub-17, compareció ante los medios de comunicación para referirse a la final frente a España, que se jugará este domingo 30 de octubre y que significa una cita con la historia.

"Estamos a pocas horas de poder disputar esta gran final del mundo. No lo vemos como una revancha, es una final y esperamos llevarnos esa Copa que todo el mundo quiere", dijo la vallecaucano en primera instancia y denotando gran ilusión por lograr dar la vuelta olímpica y continuar engrandeciendo su labor en el seleccionado colombiano.

Publicidad

La habilidosa delantera también se mostró satisfecha por defender los colores patrios, más allá de las fronteras nacionales. Así comentó que "es un sueño, desde siempre quise ser futbolista y estar en la Selección Colombia. Espero seguir por este lindo camino y seguir creciendo como persona. Amo ser colombiana, defender estos colores y esperamos seguir creciendo".

En los últimos días, para Linda Caicedo han llegado muchos elogios, reconocimientos, uno de ellos de parte del legendario Carlos Valderrama. "Me llena que el 'Pibe' Valderrama me compare con el 'Tino' Asprilla. 'El Pibe' es una leyenda e ídolo, por eso me llenan esas palabras", indicó la número '11' de nuestro país.

Como referente que es, la habilidosa futbolista también entregó sus impresiones a horas de la finalísima y también de lo que les ha hablado a las integrantes del seleccionado de nuestro país, en estos días posteriores al triunfo sobre Nigeria.

Publicidad

De esa manera contó que "le digo a mis compañeros que solamente disfruten. Sé que es una final, pero seguimos siendo unas niñas, debemos jugar lo que sabemos y hacer lo que más nos gusta. Todos los partidos son de concentración y jerarquía, esperamos que el domingo sea un lindo día y que podamos contrarrestar las virtudes de España".

Publicidad

Acá otros conceptos de Linda Caicedo, figura de la Selección Colombia femenina Sub-17

Jugar una final del mundo

"Eriza la piel poder jugar una final del mundo. Ha sido un trabajo dificil y un proceso hermoso. Uno se enamora del proceso con los técnicos. Solo queremos que llegue el domingo y hacer las cosas de la mejor manera".

Su presente y futuro

"Yo lo que creo es que lo mas difícil en la vida es poderse mantener. Mi familia y mis amigos me ayudan a ir siempre en el día a día. Más allá de todo, el fútbol es de colectividad, eso lo sabemos".