Linda Caicedo: "Entre mis referentes están Marta, Alex Morgan y Cristiano Ronaldo"

Linda Caicedo es la gran referente en la actualidad de la Selección Colombia femenina Sub-17 que este domingo 30 de octubre va por una nueva hazaña en el balompié de esta rama. En las últimas horas, la talentosa deportista, de 17 años, atendió en rueda de prensa a los medios de comunicación previo a la gran final del Mundial de la India 2022 frente al combinado de España.

La delantera nacional milita en la actualidad en el Deportivo Cali, club con el que salió campeona en el título de la Liga femenina en el año 2021. Pero sus inicios en el balompié, como la mayoría de las féminas de nuestro país, estuvo vinculado a la rama masculina. A su vez, Caicedo Alegría hizo proceso en las selecciones del Valle del Cauca.

"En cada uno de los equipos que he estado, he crecido de alguna manera. Haber jugado con hombres me ayudó en la velocidad y en la habilidad", esas fueron algunas de las palabras de Linda Caicedo recordando cómo fueron sus comienzos en uno de los deportes más vistos y apasionantes a nivel mundial.

En medio de su charla con la prensa desde territorio asiático, la artillera del combinado patrio también habló de su capitanía en el certamen orbital en la India 2022. Aseguró que cuando le propusieron liderar al equipo en el campo de juego se mostró sorprendida.

"Me sorprendió cuando me dijeron que iba a ser la capitana. Espero que mis compañeras se sientan respaldadas y que en mí más que una futbolista, vean la persona que soy", prosiguió Linda Caicedo que ha convertido cuatro goles en el campeonato de la categoría.

Por sus habilidades dentro de la cancha, sus goles y presentaciones, Linda ha sido elogiada hasta por la FIFA. Ella reveló en qué futbolistas se inspiró para llegar a dónde está ahora. Tiene sus referentes tanto en la rama femenina como masculina.

"En la parte mental estamos bien, mañana (sábado) hablaremos con nuestro psicólogo, antes de este gran reto. Entre mis referentes están Marta y Alex Morgan. De los hombres, admiro a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar", enfatizó la futbolista de la Selección Colombia femenina Sub-17.

Por último, Linda Caicedo le envió un mensaje a todo el país y fue enfática en que dejaran lo mejor de ellas frente a España, tal cual lo han venido haciendo durante toda la Copa del Mundo de la categoría en la India.

"Un saludo a todos los colombianos, espero que el domingo estén conectados con nosotras. Daremos lo mejor de nosotras", concluyó Linda Caicedo.