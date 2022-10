Linda Caicedo firmó una moñona: bota de bronce y elegida segunda mejor jugadora del Mundial Sub-17

Linda Caicedo volvió a hacer de las suyas. Luego de haber brillado en la pasada Copa América, con la Selección Colombia femenina de mayores, donde fue elegida como la mejor jugadora y logró ser subcampeona, tras perder 0-1 contra Brasil, en el último mes otra vez se destacó, ahora vistiendo la camiseta de la 'tricolor' Sub-17, en el Mundial 2022, que se disputó en la India.

Allí, fue pieza clave para que el combinado patrio llegara hasta la final, firmando un resultado histórico y que quedará en la memoria y corazón de los millones de colombianos. Además, cada una de las jugadoras escribió sus nombres en las páginas doradas de este deporte, más allá de que se perdió 0-1 frente a España, resalta el hecho de coronarse subcampeonas del certamen.

Aportando goles, asistencias, siendo referente en el ataque y portando la cinta de capitán, la nacida el 22 de febrero de 2005 y a sus 17 años, recibió nuevas distinciones. En esta oportunidad, tras el encuentro definitivo y en medio de la premiación, Linda Caicedo fue llamada en dos ocasiones, tras haber ganado un par de premios, que confirman su excelente nivel y enorme presente.

En esta ocasión, ganó la bota de bronce, producto de sus anotaciones y, de paso, fue elegida como la segunda mejor jugadora del Mundial femenino Sub-17. Día a día, cuando parece que ya está tocando techo, nos sorprende con algo más, de la mano de su calidad, velocidad, regate y magia, es realmente impresionante lo de esta futbolista, destinada a marcar era.

"No se nos dio, pero hay que seguir, siempre prima lo colectivo, hay un gran equipo, buenas jugadoras y terminamos un excelente mundial. Luego de vencer a Nigeria, en semifinales, había alegría, pero la final contra España era diferente, triste porque no se logró lo que queríamos", afirmó de entrada Linda Caicedo, en entrevista con Linda Tobón, enviada especial de Gol Caracol.

Linda Caicedo en Selección Colombia femenina Sub-17 vs España - Foto: FCF

Por último, expresó que "agradezco a todos los colombianos que nos acompañaron este día, no nos ahorramos nada, les pedimos perdón porque no se consiguió el título, pero lo dimos todo, ya que en las finales siempre hay que meter y correr; como dicen y es que si no se puede jugar, no hay que ahorrarse ni una sola gota de sudor; tenemos un proceso excelente, que promete bastante".

Eso sí, no se olvidó del rival. "España tiene una gran estructura, preparación diferente, jugadoras que están en el Fútbol Club Barcelona, Real Madrid y otros más. Nosotras, con lo que nos podemos defender, pero creo que cuando se juega con corazón se llega a estas instancias", sentenció Linda Caicedo, quien hizo moñona en este Mundial de la India 2022.