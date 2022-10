Linda Caicedo, la nueva joya del fútbol mundial, que hizo de las suyas en el Mundial femenino Sub-17

¡Gracias, Linda Caicedo ! Es lo mínimo que podemos decirle, después de todo lo que has hecho por y para el fútbol femenino. Aunque no se descubrió nada, sino que solo fue una confirmación de su alto nivel, no deja de sorprender, dejando boquiabierto a más de uno, recibiendo toda clase de elogios y demostrando que está para hacer historia, de continuar por este camino.

Y es que cuando se ama lo que se hace, tienes talento, existe una gran pasión y motivación, y los objetivos están claros, no hay nada ni nadie que te detenga, este es el caso de la jugadora, nacida el 22 de febrero de 2005, quien a sus 17 años, es considerada como una de las 'joyas' del fútbol femenino nacional y continental, algo que confirmó en el Mundial jugado en la India.

Publicidad

Su nombre ya estaba en boca de millones, gracias a sus espectaculares presentaciones con América de Cali y Deportivo Cali, tanto en la liga local, como en la Copa Libertadores. Sin embargo, lo hecho con las diferentes selecciones Colombia, recordando lo de la Copa América pasada, pero especialmente en esta reciente cita orbital, fue realmente maravilloso y digno de enmarcar.

Esta habilidosa jugadora, de 17 años, ha enamorado a todos los amantes de este deporte, gracias a la magia que, partido tras partido, despliega en la cancha con su velocidad, gambeta, poderoso regate, cualidades que han llamado la atención, enloquecido a sus rivales, deslumbrado a sus compañeras y también le ha permitido conseguir importantes logros y distinciones.

Linda Caicedo, figura con la Selección Colombia Sub-20 /AFP

A su corta carrera, ha conseguido infinidad de logros. En 2017, fue campeona y goleadora del campeonato nacional, con 15 tantos. Un año después (2018), repitió la hazaña, venciendo a Antioquia, y acumulando ocho anotaciones en total, números que ya sorprendían a propios y extraños. Pero la historia no se detuvo ahí, ya que siguió sumando y consiguiendo toda clase de distinciones.

En 2019, alzó el título de la Liga colombiana femenina, vistiendo la camiseta del América de Cali, siendo la máxima artillera del certamen, con siete goles, y figurando como una de las principales estrellas del cuadro 'escarlata', dato no menor y que hablaba bien de ella. No conforme con ello. En 2021, volvió a colgarse la medalla de campeona, ahora, con Deportivo Cali, dando otro paso.

Publicidad

Esto le permitió mostrarse ante el continente, en la Copa Libertadores. Recordemos que antes no lo había podido hacer, ya que solo se permiten jugadoras de 16 años en adelante. Ese rendimiento llevó a que fuera convocada a la Selección Colombia Femenina. En primera instancia, figuró en la Sub-17, lo que fue un abrebocas de cara a lo que se avecinaba en la cita orbital de la India.

En dicha categoría, fue titular indiscutida, la mejor en el frente de ataque, goleadora en el Sudamericano y clave para que se alcanzara un cupo para el Mundial. Ahora, en la selección de mayores, lejos de que el tema de su edad fuera excusa, se hizo más 'gigante', tomando la batuta, siendo el dolor de cabeza de las defensas y demostrando que está para grandes cosas con la 'tricolor'.

Linda Caicedo en Colombia femenina Sub-17 contra México - Foto: FCF

Publicidad

Y es que, así como en las diferentes temporadas que ha disputado, siempre ha aportado su granito de arena para que los objetivos se hagan realidad, también fue fundamental para que el cuadro patrio de mayores se hiciera con un cupo para el Mundial de Australia / Nueva Zelanda 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024, confirmando que, desde ya, está marcando una era grande.

Las puertas se han seguido abriendo por su magia en la cancha. No es casualidad que, tras lo hecho en la pasada Copa América, en la que fue elegida como la mejor jugadora y fue subcampeona, tras perder 0-1 contra Brasil, sumado a lo hecho años atrás, dos potencias mundiales como Fútbol Club Barcelona y Olympique de Lyon mostraran interés en ficharla para próximas temporadas.

Ahora, de seguro, esa intención habrá aumentado, luego de lo acontecido en el más reciente Mundial femenino Sub-17, que se disputó en la India. Allí, portó la cinta de capitán, hizo parte del once inicial en cada partido, recibió la bota de bronce, fue la segunda mejor jugadora del certamen y fue clave para que la Selección Colombia hiciera historia, llegando a la final, donde España ganó 1-0.

Eso sí, más allá del resultado definitivo, lo de las dirigidas por Carlos Paniagua fue para enmarcar y digno de escribir en las páginas doradas del fútbol nacional, especialmente lo que, una vez más, hizo Linda Caicedo en el terreno de juego, siendo líder con y sin la pelota y dejando claro que no tiene nada que envidiarle a las futbolistas de su categoría y que tiene un proceso espectacular.

Publicidad

Ella es Lida Caicedo, una joven de 17 años que está decidida a 'comerse' el mundo y que, por más pequeña que de pronto pueda parecer, por su 1,60 metros, es una 'enorme' del fútbol colombiano femenino en la actualidad, con un futuro más que prometedor y una realidad que nos guiará a grandes cosas, como lo que hizo en Copa Libertadores, Copa América y el Mundial en la India.