Luisa Agudelo, el orgullo de su familia: "Sigue confiando y creciendo que serás la mejor"

La Selección Colombia sub-17 clasificó a la final del Mundial de la India luego de superar 6-5 en los penales a Nigeria. En los 90 minutos, el combinado ‘tricolor’ tuvo múltiples opciones para irse en ventaja, pero faltó un poco en la definición y, además, la arquera del conjunto africano respondió bien a los remates. La que no tuvo mucha acción en el tiempo reglamentario fue la guardameta Luisa Agudelo, sin embargo, fue protagonista en el momento más importante, pues se hizo gigante en la tanda de los penales.

A pesar de que en un primer momento a la colombiana Yesica Muñoz le atajaron su cobro, las nuestras no bajaron los brazos y gracias a un tiro fallido de Josephine Edafe, que estrelló el balón en el palo, se igualó la serie.

Publicidad

En la séptima ejecución, Natalia Hernández la mandó a guardar y dejaba en manos de la arquera cafetera la clasificación. La nigeriana Comfort Folorunsho se dispuso a patear de zurda, pero se encontró con una Luisa Agudelo que estiró todo su cuerpo y atajó con solvencia.

De inmediato el júbilo colombiano se desplegó por el terreno y no es para menos, las colombianas están en la final del Mundial de la India.

Sin duda, Agudelo fue la figura del encuentro y por eso Gol Caracol estuvo en compañía de la familia de la guardameta, quienes expresaron su felicidad por la jugadora de 15 años. Su madre, Alba Morelo, muy emocionado le manifestó a su hija que “la amo, que la amamos mucho y que estamos orgullosas de todas ellas porque este triunfo es de todas”.

Sus más allegados demostraron la confianza y el apoyo, no solo a la arquera sino también a toda la Selección: “A todas ellas las amamos y Luisa estoy orgulloso de ti y de todo el cuerpo técnico, las queremos enormemente”, fueron las palabras de su padrastro Joaquín Puente.

Publicidad

La más emotiva de la familia fue su hermana, quién le envió este mensaje a Luisa: “Te amo, nadie me ha hecho tan feliz como vos me has hecho feliz. Seguí confiando y seguí creciendo que serás la mejor, porque ya lo eres en mi corazón”.

Las declaraciones de Luisa Agudelo tras finalizar el encuentro:

Publicidad

“Sentí de todo cuando atajé el penal, le dedico esto a mi mamá, a mi familia, a todos los que han estado conmigo apoyándome para que yo pueda estar aquí” dijo la guardameta del combinado ‘tricolor’.