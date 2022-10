Manuela Vanegas: “En España me dicen que Colombia femenina Sub-17 es un buen equipo”

La Selección Colombia femenina Sub-17 está a horas de encarar la final del Mundial de esta categoría frente a España, la actual campeona de este certamen orbital. Eso sí, hay mucho optimismo y esperanza por lo que pueda hacer nuestra ‘tricolor’, tal y como lo expresó Manuela Vanegas en las últimas horas.

Y es que la lateral de la selección de mayores de nuestro país, atendió a GolCaracol.com desde suelo europeo para hablar del presente de las dirigidas por Carlos Paniagua y del progreso del balompié femenino.

Además, Manuela Vanegas se refirió a lo que se dice en España sobre Colombia femenina Sub-17, ya que nuestra futbolista milita en la Real Sociedad, en suelo ibérico.

¿Qué decir del brillante momento de esta Selección Colombia femenina Sub-17?

“Mis sensaciones después de todo este proceso y este torneo tan espectacular que ha hecho la Sub 17 ha sido maravilloso, una locura lo que estas mujeres le han brindado al país, después de ver la victoria de Colombia y clasificación a la final del Mundial. Nostalgia, felicidad, se me encharcaron los ojos al ver lo que hicieron estas chicas y feliz porque para mí Colombia está dando pasos gigantes en el fútbol femenino. Es un trabajo de muchos años y un proceso que no ha sido fácil pero ahí seguimos”.

¿Cómo analiza el estilo de juego de esta ‘tricolor’?

“El juego de la Selección es bueno, vistoso para la gente del fútbol. Individualmente tiene jugadoras muy talentosas y colectivamente se complementan bastante bien. La entrega de las colombianas, que no es discutible, es por esa camiseta, por ese amor, pasión que tenemos al fútbol y a nuestro país”.

Usted las conoce, ¿qué opina del presente de Linda Caicedo y Gabriela Rodríguez?

“Conozco a muchas de las jugadoras de esta Sub-17, he compartido no solo en Selección, como en el caso de Linda Caicedo y Gabriela Rodríguez, sino también en Formas Íntimas. Cada jugadora le aporta a este equipo, pero lo de Linda está a un nivel muy alto, donde marca mucha diferencia, pero ‘Gabi’ también. Ellas dos han llevado esa experiencia que han vivido con la mayor y la han transmitido a esta Sub-17 y a estas mujeres que vienen en este proceso”.

Usted juega en España, ¿qué nos puede contar del fútbol de ese país a nivel femenino?

“España siempre ha sido muy fuerte en sus inferiores y también en la de mayores. En menores ha estado en disputa de títulos, con jugadoras buenas, individualmente también tiene varias importantes. La mayoría de partidos de este Mundial han salido victoriosas al final del partido, pero esperamos que Colombia esté atenta en todo el encuentro. Vamos a salir victoriosas, les tengo mucha fe a esta Sub-17 y soñamos con ese título para el país y el fútbol femenino”.

¿Qué dicen en España de nuestra Selección Colombia femenina?

“Yo es que comento mucho lo de la Sub-17, del fútbol femenino en Colombia, tengo compañeras que han visto y dicen que Colombia tiene un buen equipo. Suena nombres como el de Linda, con quien tengo una relación bastante especial, es una gran jugadora y su humildad y talento la llevarán muy lejos. Las españolas saben de lo que tiene Colombia, constantemente estoy repitiendo que ojo con Colombia. A nivel mundial estamos en una posición del ránking FIFA que de pronto dicen que no es fuerte, pero no es así, hay mucha capacidad y con muchas ganas, seguro que se va a demostrar en esta final. Yo digo mucho acá que ojo con las mujeres deportistas de nuestro país, que estamos dando de qué hablar de forma positiva y seguirá así porque es un gran proceso, con buenos pasos, gigantes y firmes”.