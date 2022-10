Natalia Hernández, de la Selección Colombia femenina Sub-17: "La clasificación depende de nosotras"

Tras la derrota de la Selección Colombia Femenina Sub-17 en su debut en la Copa del Mundo de la categoría, disputada en la India, frente a España por la mínima, la volante Natalia Hernández, que ingresó un par de minutos el pasado martes, habló en conferencia de prensa este viernes y se mostró con mucha confianza y fortaleza mental para afrontar el encuentro de este sábado frente a China.

Hernández, habló respecto a la mentalidad del conjunto pese a la derrota, a lo importante que fue su debut en un Mundial, y también sobre las sensaciones previas al encuentro de este sábado contra China, a partir de de las 6:00 de la mañana (hora de Colombia), encuentro pactado para disputarse en el estadio Dy Patil, en territorio asiático y que será clave para que las cafeteras mantengan la esperanza de avanzar a la siguiente fase en el Grupo C, que comparten con España, México y su próximo rival.

La mentalidad del equipo frente a la derrota en el debut con España:

"Yo creo que acá, la mentalidad es muy importante y yo creo que el grupo se encuentra bien. Contra España nadie quiere perder, menos en un mundial, queríamos empezar de la mejor manera. Pero, nos queda la satisfacción de que hicimos un muy buen trabajo, de pronto no se nos dio el trabajo que queríamos, pero, lo trabajamos, lo luchamos. Todas estamos conscientes de que nos quedan aún dos partidos, de que la clasificación aún depende de nosotras. Creo que lo más importante es la unión que tenemos todas, tanto las que juegan como las que están en la banca, yo creo que eso es lo mejor, el tener todavía esa unión que nos tenemos las unas a las otras y que todas juntas podemos sacar esto adelante, todavía tenemos dos partidos adelante que nos pueden dejar con vida en este Mundial".

Su debut con la camiseta de la Selección en un Mundial:

Es un sueño, lo he hablado con mi familia y todo ha sucedido tan rápido que no me ha dado tiempo de emocionarme en la manera que quisiera. Para mí es algo que toda la vida lo quise vivir, que me preparé totalmente para este momento, pero una mentalidad muy tranquila, muy racional de que esto es un juego, de que es de oportunidades. Es una experiencia muy linda, por nada del mundo yo la quiero desaprovechar".

"Tuve mi oportunidad gracias a Dios, gracias a la vida, creo que es algo que desde muy pequeña uno viene trabajando y si se da la oportunidad hay que saberla aprovechar. Me vieron en un partido de fútbol con la Selección Valle, hice las cosas bien y hoy por hoy he ido trabajando de la mejor manera, creo que en un momento tenía que llegar, confié, fui paciente, seguí trabajando, esperé el llamado con muchas ansias, me llegó la oportunidad y hoy estoy aquí a aportarle lo mejor a la Selección Colombia, queriendo dejar una historia con mis compañeras y yo creo que eso es lo más importante, aprovechar cada oportunidad y creo que la supe aprovechar de la mejor manera".

Las sensaciones frente al partido con China:

Yo creo que es muy importante para el partido de mañana, tener la pelota. sabemos que China como tal, es un equipo muy ordenado, en la parte defensiva de pronto nos puede costar, pero no es perder la paciencia, esperar, no desesperarnos si en algún momento no llega el gol. Porque ese puede ser un gran error, que nos desesperemos y China con el orden que mantiene nos quite la pelota, y ese desespero nos haga a nosotras cometer errores. Yo creo que sin pelota ser muy ordenadas, poder intentar recuperar la pelota lo más rápido posible, minimizar el rango de alturas, porque conozco que China tiene jugadoras bastante altas, entonces tratar de manejar mucho el juego, como sabemos hacer, manejar la pelota de lado a lado, teniendo una buena posesión y no regalar el balón tan rápido

El grupo de jugadoras colombianas , dirigidas por Carlos Paniagua se encuentran cuartas en el Grupo C que solo otorga dos cupos a la siguiente fase, que lidera China, seguida de España, ambas con 3 puntos, en tercer lugar se encuentra México, que será el último rival de la Selección Colombia en fase de grupos. El encuentro de este sábado, se podrá ver por la pantalla principal de Gol Caracol y a través de golcaracol.com.