Selección Colombia femenina vs. Nigeria: hora y dónde ver la semifinal del Mundial Sub-17

Se acabó la espera. Este miércoles, la Selección Colombia femenina disputará las semifinales del Mundial prejuvenil, que se está disputando en la India. El rival será complicado, será el combinado de Nigeria, que viene de dar la sorpresa, luego de dejar en el camino a la potencia Estados Unidos.

Sin embargo, las dirigidas por Carlos Paniagua tienen hambre de gloria y por eso, buscan a 'toda costa' llegar al partido definitivo en este campeonato. Comandadas por Linda Caicedo, Gabriela Rodríguez y Ana María Reyes, las jugadoras de nuestro país esperan repetir lo que han venido haciendo en este campeonato.

Cabe recordar que Colombia empezó este Mundial con una derrota frente a España, pero posteriormente consiguió triunfos contra China y México, en la fase de grupos; y en los cuartos de final, dejó en el camino a Tanzania.

Por su parte, Nigeria integró el Grupo B y pasó en la segunda posición. En los cuartos, eliminó, sorpresivamente, a Estados Unidos, desde el punto de penal. Las africanas vienen demostrando que en los campeonatos de menores siempre sacan la 'casta'.

Hora y dónde ver Colombia femenina vs México, por el Mundial Sub-17 de la India 2022:

Fecha: Miércoles 16 de octubre

Hora: 6:00 a.m. (hora colombiana). La previa iniciará a las 5:30 a.m.

Estadio: Fatorda, en Goa, India.

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com