Yésica Muñoz conmovió a toda Colombia con su llanto, tras la final del Mundial femenino Sub-17

"La verdad no se dio el resultado, pero estoy contenta por haber llegado hasta la final", estas fueron las primeras palabras que dijo Yésica Muñoz, tras la final del Mundial de la India, las cuales se vieron cortadas por su llanto. Y es que, en medio de la alegría que sintió por la histórica presentación de este equipo, no pudo ocultar su tristeza debido a la derrota 0-1 frente a España.

Dichas declaraciones fueron para los micrófonos de Gol Caracol, en entrevista con Lina Tobón, periodista y nuestra enviada especial, quien estuvo desde el primer y hasta el último día al frente del cubrimiento de esta cita orbital. Eso sí, no fue lo único que dijo y, posteriormente, en medio de esas lágrimas, también agradeció e hizo una petición a millones de personas para que siga el apoyo.

Publicidad

"Dimos lo mejor de nosotras adentro y afuera del terreno de juego, más allá de que no se consiguió el resultado final. Igual, pedimos que nos sigan apoyando", añadió la futbolista, quien fue una de las referentes en el frente de ataque del combinado patrio, aportando goles, asistencias y buen juego, haciendo algunas sociedades como con Linda Caicedo y Gabriela Rodríguez.

Eso sí, en un gesto de deportividad y humildad, se acordó del rival y aprovechó la oportunidad para dedicarles un mensaje, resaltando la labor de 'la Roja', que se coronó como bicampeonas. "Fue un partido duro. Para nadie es un secreto que es un rival bastante complicado, siendo las campeonas del año pasado y de esta edición. Solo les puedo decir que felicitaciones", puntualizó la '9'.

Yésica Muñoz - Foto: FCF

La tristeza jamás desapareció, pero también es consciente de que no puede quedarse allí y es momento de pasar la página, pensando en lo que se avecina que, de seguro, será igual o mucho más grande de lo sucedido. "Ahora, solo queda levantar la cabeza y seguir adelante porque se vienen cosas muy lindas y grandes. Contenta porque pude jugar la final del mundo, dijo la jugadora.

Por último, volvió el llanto y no era para menos, se acordó de su mamá, a quien no dudó un segundo en dedicarle unas emotivas palabras. "Le envío un saludo a mi madre que me está apoyando, quiero que sepa que la quiero mucho; todo esto es por ella. Perdón que no se dieron los resultados, pero créeme que lo di todo, tal y como me enseñaste", sentenció Yésica Muñoz en la entrevista.