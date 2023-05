"A la Selección Colombia Sub-20 no le falta nada para ser campeón, talento y jugadores hay de sobra"

Previo a lo que será el debut de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial Argentina 2023, contra Israel, Luis Alberto García Pacheco, guardameta colombiano con procesos en las diferentes categorías de la ‘Tricolor’ y presente en el Club de Fútbol Rayo Majadahonda de la Primera REF de España, se refirió a lo que será esta nueva presentación del combinado nacional en un certamen orbital.

En una charla exclusiva con Gol Caracol, ‘Lucho’ García se la ‘jugó’, y afirmó que el seleccionado dirigido por Héctor Cárdenas tiene todo para ganar: “No creo que a Colombia le falte nada para ser campeón, talento hay de sobra, jugadores también, pero obviamente no competimos solos, también hay grandes selecciones en Sudamérica, el Mundial es una competición ‘jodidísima’, pero creo que esta es una base donde se ven los jugadores que salen de las inferiores".

“Por ejemplo, de mi categoría Sub-15, del once inicial, diez estamos en el fútbol profesional, esto es reflejo de que hay jugadores, hay talento, pero no sabría decir qué le falta a la Selección para ganar, puede ser suerte, generación, son muchos factores que influyen”, dijo el guardameta, respecto a las varias veces que Colombia ha realizado buenas presentaciones en los diferentes certámenes, pero no se ha podido convertir en campeón.

Sumado a eso, ‘Lucho’ se refirió respecto a las ausencias que los de Cárdenas tendrán para el certamen mundialista: “Creo que independientemente de los jugadores que vayan, si han hecho proceso de selección van a ir y dejar el nombre de Colombia en alto. Las selecciones menores tienen una buena base, porque tienen el mejor entrenador que es Jorge Eduardo Serna y desde la Sub-15 imprime un juego bien claro que se refleja en la mayor y en la Sub-20, en este caso".

*Otras declaraciones:

¿Qué significa vestir los colores del combinado nacional?

“Para mí representar a la Selección Colombia es el mayor orgullo que he podido sentir, de hecho, recuerdo el primer partido cuando jugué con la Sub-15, se me salían las lágrimas cantando el himno, habiéndome criado aquí en España, para mí fue algo grandísimo porque no solo me representaba a mi carrera, sino que también era el orgullo que representaba, esa responsabilidad, no presión, de representar todo un país y a mi familia, que me estaba viendo, para mí es uno de los orgullos y sentimientos más bonitos que he llegado a sentir”.

¿Sueña con la Selección Colombia mayor?

“Ojalá se diera y Dios lo permita, la verdad sería muy bonito para ver recompensado todo este trabajo que se ha realizado durante todos estos años”.

¿Cómo ve la llegada de Carlos Restrepo a la FCF?

“Es importante ese fichaje de ‘Piscis’ Restrepo a las Selecciones Colombia juveniles, él es un gran entrenador”.