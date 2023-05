Andrés Salazar: "Cualquier equipo en cuartos será difícil, pero nosotros vamos a buscar la victoria"

Andrés Salazar, lateral de la Selección Colombiua Sub-20 y ficha importante dentro del esquema titular de Héctor Cárdenas, se refirió sobre la importante victoria de la ‘Tricolor’ por 5-1 frente a Eslovaquia en los octavos de final del Mundial 2023, una vez culminado el compromiso que sentenció el paso del combinado nacional a la siguiente fase del certamen orbital.

Referente a su proyección ofensiva en el conjunto ‘Tricolor’, Salazar charló en zona mixta, afirmando que esta es una de sus habilidades naturales: “Creo que esto es algo que ha caracterizado a los laterles de la Selección y hay que seguirlo haciendo para mejorar el juego del equipo”.

“Cualquier equipo es difícil, pero nosotros vamos a salir a buscar la victoria que es lo que nos caracteriza a nosotros”, complementó Andrés, quien no eligió entre Italia e Inglaterra para rival en los ‘cuartos’ de la competencia.

Sumado a eso, explicó su función dentro del onceno titular de este equipo, comandado desde el banquillo por Héctor Cárdenas, quien está a una victoria de llevar a Colombia a las Semifinales del Mundial Sub-20 2023: “Creo que es algo muy importante para el equipo mi salida por la banda, pero eso es algo gracias a todos mis compañeros y cuerpo técnico, por la confianza que me brindan”.

"Todos los goles me gustaron, pero me alegran mucho más los de Tomás Ángel porque en el primer tiempo tuvo varias y no pudo concreta, pero nosotros sabíamos que en el complemento iba a estar fino para definir y nos iba también a aportar con la victoria”, concluyó el lateral del combinado nacional.