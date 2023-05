La Selección Colombia Sub-20, por un triunfo frente a Japón en pro de avanzar de ronda en el Mundial

La Selección Colombia Sub-20 tendrá este miércoles su segunda salida en el Mundial de la categoría que se disputa en Argentina. El rival a vencer por parte de los de Héctor Cárdenas y compañía es el complicado combinado de Japón.

El partido entre 'cafeteros' y 'nipones' será un duelo de equipos 'ganadores', debido a que ambos planteles sacaron resultados positivos en su debut en la cita orbital juvenil. Colombia fue de menos a más frente a Israel, al que derrotó 2-1 con goles de Óscar Cortés y su capitán Gustavo Puerta, mientras que los japoneses hicieron lo propio frente a Senegal, contrincante al que venció 1-0 con una anotación de Kuryu Matsuki.

En el cotejo contra los israelitas, la Sub-20 de nuestro país tuvo que 'remar contra la corriente' y tuvo en las atajadas de Luis Marquines un 'respiro' para luego ir al frente y darle vuelta al cotejo en tierras argentinas. De los aspectos a corregir en la parte defensiva, Cárdenas se refirió en la rueda de prensa previa al duelo frente a los asiáticos.

"Tenemos que ser mucho más eficientes cuando defendemos. En la organización defensiva tuvimos aspectos que ahora estamos corrigiendo: en el inicio del juego del rival, cómo presionamos; no podemos sufrir los partidos, en este caso Luis (Marquines) tuvo una presentación muy destacada, pero no debe ser la constante del equipo, que en repetidas ocasiones nos lleguen de la manera como nos llegó Israel. El equipo no puede sufrir tantas opciones claras de gol", esas fueron las palabras del estratega colombiano.

La Selección Colombia Sub-20 se enfrentará a Japón en su segunda salida en el Mundial Sub-20. Twitter @FCSeleccionCol

El timonel de la Selección Colombia Sub-20 igualmente se refirió a Japón, un rival fuerte en lo físico y en las transiciones, que conocen de primera mano, dijo que este duelo se presenta importante para 'encarrilar' el pase a los octavos de final de la cita orbital.

"Conociendo a Japón, rival que hemos enfrentado, sabemos de su cultura táctica, la organización que tienen y lo disciplinados que siempre son durante todo el juego. Es un partido para nosotros más importante, porque en la medida en que se gana y se está cerca de obtener un cupo para la siguiente fase, se vuelve mucho más complejo para todas las selecciones", reflexionó Cárdenas.

Este partido podría definir al líder de la zona, mientras que Senegal e Israel intentarán sumar de a tres para tener aún chances de avanzar de fase en el Mundial Sub-20.

Colombia vs Japón se podrá ver EN VIVO por la pantalla principal de Gol Caracol y por www.golcaracol.com. A las 3:30 de la tarde comenzará la transmisión, mientras que a las 4 de la tarde se moverá el balón en territorio argentino.