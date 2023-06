Cristian Bonilla: "La Selección Colombia Sub-20 tiene carácter y su fortaleza es lo colectivo"

Seguir haciendo historia, mantener el invicto, llegar a las semifinales; ese es el objetivo de la Selección Colombia Sub-20 que este sábado, a partir de las 4:00 de la tarde, se enfrentará con Italia, en el Mundial de la categoría que se lleva a cabo en Argentina. Los dirigidos por Héctor Cárdenas han mostrado fútbol y ganas en tierras gauchas y ahora contra los italianos intentarán plantear un buen partido. Cristian Bonilla sabe lo que es enfrentar esta instancia en una Copa del Mundo juvenil, como quiera que jugó en el 2011 en nuestro país.

Para el exarquero de Atlético Nacional, la 'tricolor' debe hacer un juego inteligente, "no regalarse", deben aplicar la paciencia contra la 'azzurri'. Eso sí, tiene total confianza en el plantel y manifiesta que la gran fortaleza del grupo de Cárdenas es el colectivo; tiene todos los condimentos e ingredientes para seguir en carrera en la cita orbital.

Bonilla habló en exclusiva con Gol Caracol del combinado de nuestro país.

¿Cómo ha visto la Selección Colombia Sub-20 en este Mundial?

"Veo una Selección muy rápida, a la que se le nota el trabajo, que saben a lo que juegan, desde el inicio y salida de juego, una selección que sabe proponer, que tiene carácter, que tiene jugadores importantes individualmente, pero que su gran fortaleza es el colectivo y a mí en lo personal eso me hace soñar con un paso a la semifinal".

¿Cómo se debe enfrentar a Italia, un rival que se ha mostrado fuerte y que además ya sorprendió a Brasil?

"Tienen que hacer un partido inteligente, yo creo que el técnico Cárdenas hizo un gran partido tácticamente cuando enfrentó a Eslovaquia, sobre todo, en saberlo presionar, esperar que el balón llegara a las bandas para hacer una presión colectiva, obligar el juego por bandas de parte de los jugadores de Eslovaquia; yo creo que puede ser una planteamiento similar, no nos podemos regalar, hay trabajar el partido. Va a ser un partido intenso, hay que tener paciencia y las opciones que tengan hay que concretarlas. En la parte de atrás hay que estar muy seguros en el inicio de la salida del juego, porque se están tomando riesgos, porque se tiene calidad, tiene calidad en su riesgo y eso hay que minimizarlos".

Luis Marquines, arquero de la Selección Colombia Sub-20 - Foto: FCF

¿Qué le ha parecido la actuación del arquero, Luis Marquines, en este Mundial?

"Sobrio, seguro, le gusta el juego con los pies. Es un arquero que aparece en el momento exacto, viene teniendo un gran Mundial. De manera particular, no es porque sea de Nacional, tanto lo que es él como Kevin Mier, quienes tienen un extraordinario presente y un grandioso futuro".

¿Cómo se debe enfrentar un partido de cuartos de final de un Mundial, la presión, sobre todo por el tema de la edad?

"Uno como jugador siempre va a tener presión, más cuando uno defiende la camiseta de la Selección; es salir a jugar, no debemos olvidar que es un juego, de que son niños, que tienen19 años, que más allá de que tengan sueños, compromisos, que se diviertan. No todas las veces vas a jugar un Mundial Sub-20, unos cuartos de final y no todas las veces te va a tocar enfrentar un rival como Italia. Es una linda oportunidad para vivirlo, para dejarlo todo y que cuando termine el partido, ganes o pierdas, tu corazón debe esta tranquilo, tu mente clara porque lo diste todo. Tengo mucha en la Selección, en su cuerpo técnico, en los jugadores que tiene: Tomás (Ángel), Yaser (Asprilla), (Óscar) Cortés, su arquero, (Luis) Marquines, vienen haciendo un extraordinario papel y lo va a revalidar".