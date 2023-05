Deiber Caicedo: “Esta Selección Colombia Sub-20 tiene unión, jugar un Mundial es único”

Deiber Caicedo es uno de los futbolistas de nuestro país que puede decir que disputó el Mundial Sub-20 con la Selección Colombia. Lo hizo en el 2019 y allí fue uno de los destacados y hasta marcó gol.

Por eso, en Gol Caracol hablamos con el joven y talentoso jugador del registro del Vancouver Whitecaps, de la MLS, y él analizó y destacó a la actual ‘tricolor’ juvenil dirigida por Héctor Cárdenas.

Deiber Caicedo, además, recordó lo que fue su participación en el Mundial de 2019, marcando un gol que lo tendrá en su memoria para siempre y sabiendo el valor que le da “a tu hoja de vida”, el jugar un certamen orbital.

¿Cómo se debe jugar un Mundial Sub-20?

“La verdad que es algo que nadie se quiere perder porque es un Mundial, más nunca lo vuelves a jugar el juvenil. Es único. Me vi el partido de los muchachos contra Israel, un rival de buenos jugadores, que es una selección buena, que brilló en Europa. Las ganas de los pelados de cómo remontaron el partido, de cómo lucharon, que cuando estaban abajo nadie se reclamó eso es importante porque son tres partidos, si no ganas uno estas complicado”.

¿Qué opina de la actual Selección Colombia Sub-20?

“Se ve la unión del grupo y eso es importante. Vi que Gustavo Puerta le agradeció al arquero Marquines y eso demuestra que son unidos. Eso es muy importante en un Mundial. Es un buen equipo ojalá lleguen lejos y cumplan el sueño de ser campeones”.

¿Qué cree que es lo más importante de disputar un Mundial juvenil?

“Todos los partidos son finales, nadie regala nada y el que mejor se entrene, el que mejor esté es el que juega. Son once y los que están afuera siempre deben estar dispuestos para aportar porque es el sueño de un país, ellos cargan con muchas cosas a su espalda, por sus sueños, objetivos. El Mundial es una puerta grande para mostrarse y dar el salto. Así deben afrontar cada partido, que tienen una ilusión, sueño de los que de pronto no fueron. Hasta el momento la han sabido llevar, que clasifiquen y todo es mas corto y ojalá lo logren”.

Deiber Caicedo en su paso por la Selección Colombia Sub-20, en 2019 - Foto: Getty Images

¿Recuerda su gol en el certamen del 2019?

“Recuerdo ese gol, yo llegué al Mundial un poco tocado, casi lesionado pero el profe Arturo Reyes me dio la oportunidad porque me lo había ganado en la cancha. Yo entré a ese partido y pues no importa el rival y el marcador, hacer un gol es una sensación única. Eso queda en tu hoja vida, eso queda para siempre un gol en un Mundial. Fue un momento espectacular”.

¿Qué mensaje y consejo le da a la actual Selección Colombia Sub-20?

“Veo un grupo muy unido y eso es clave en una Copa del Mundo. Desearles los mejor, que van bien, que sigan así y se sigan apoyando el uno con el otro que es como se saca esto adelante. Existirán momentos difíciles y deben recordar que nadie es menor que nadie y que deben competir dando el 100”.