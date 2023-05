Ignacio Puch y el emotivo detalle con Andrés Balanta, que ya es tendencia en redes sociales

Más allá de la abultada y contundente victoria de la Selección Argentina Sub-20 por 5-0 sobre Nueva Zelanda por la tercera y última jornada del grupo C, hubo un hecho en específico que se robó las miradas y comentarios de todos los presentes, luego de que Ignacio Puch, autor de uno de los goles, le dedicara justamente esa anotación al fallecido Andrés Balanta.

Orquestado por Gino Infantino, Luka Romero, Brian Aguirre, Alejo Veliz y el mismo Puch, la ‘Albiceleste’ cerró un triunfo que significó una fase de grupo perfecta, con tres victorias en tres encuentros y gran diferencia de gol, que los perfila como uno de los fuertes candidatos al título en este certamen orbital.

Sin embargo, frente a los múltiples festejos por parte de los futbolistas argentinos, Ignacio Maestro pasó de la euforia a la recordación una vez culminado el encuentro, protagonizando un emotivo momento que ya se ha convertido tendencia en redes sociales.

Entregando declaraciones para DSports, en la planta baja del terreno de juego, Puch sacó una camisa con el nombre y figura de Andrés Balanta, jugador colombiano que falleció a finales del 2022 por un problema cardíaco, mientras entrenaba con Atlético Tucumán, club en el que militaba para ese entonces.

En la camisa que relució frente a las cámaras de televisión, la casaca estaba acompañada de un mensaje que citaba el aprecio y recordación que existía hacia el ‘cafetero’: “siempre en nuestros corazones hermano querido”.

Publicidad

Sumado a eso, Maestro Puch otorgó unas declaraciones, expresando su dolor y detalle con Balanta, a quien le dedicó la anotación marcada frente a Nueva Zelanda, por la tercera jornada del grupo C en el Mundial Sub-20 2023: “Le quería dedicar el gol a la familia y también a Andrés, que está apoyando desde arriba. Pensaba mostrar la remera, pero no sabía si me iban a amonestar”.

“Siempre lo tengo presente porque era una gran persona. Sé que me está apoyando desde arriba, desde donde me esté mirando. Él era humilde, feliz. Lo quiero mucho", dijo el jugador para DSports.

Me conmovió. Ignacio Maestro Puch le dedicó a Andrés Balanta el gol que le hizo a Nueva Zelanda.



“Está él apoyándome desde arriba. Era una persona humilde y feliz. Y lo quiero mucho desde donde esté mirando”. pic.twitter.com/YjkQ8tSyzf — I am not Clarkson (@iamnotclarkson) May 27, 2023

Cabe resaltar que Puch, actual futbolista de Atlético Tucumán, compartió camerino con el colombiano, quien después de su paso por el Deportivo Cali arribó a tierras argentinas, lugar donde sufrió un desafortunado problema de salud en el corazón que le causó la muerte.

Publicidad

Ya instalada en los ‘octavos’ de la Copa del Mundo, la Selección Argentina Sub-20 espera rival, a falta de que el resto de selecciones definan su cupo o no en la fase final de la competencia.