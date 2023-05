"La Selección de Israel siempre intenta salir jugando, ellos tienen futbolistas muy técnicos"

Este domingo 21 de mayo, la Selección Colombia Sub-20 debutará en el Mundial de Argentina 2023 enfrentando a su similar de Israel, a la 1 de la tarde y en partido que se verá EN VIVO en Gol Caracol y en www.golcaracol.com. En nuestro país no hay muchas referencias entre los aficionados y los medios de los israelitas. Por esa razón, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron con el colombiano Danilo Moreno Asprilla, del Beitar de Jerusalén, quien se refirió con respecto a los rivales del conjunto dirigido por Héctor Cárdenas.

Así Moreno Asprilla comentó que "Israel tiene un muy bien equipo, a pesar de que no llevaron a 2 o 3 jugadores, porque no los prestaron los equipos a los que pertenecen. Por lo poco que he visto, en el Europeo Sub-19 hicieron un gran torneo, llegaron lejos y gracias a eso clasificaron al Mundial. El capitán juega aquí conmigo en el Beitar de Jerusalén y me preguntaba todos los días qué tal era la Selección Colombia".

El experimentado atacante contó lo que le dijo a sus compañeros del seleccionado colombiano. "Le dije a los de acá que Colombia era muy buen equipo, incluso no iba a llevar a jugadores importantes como Jhon Jáder Durán".

Danilo Moreno Asprilla también entregó detalles del estilo de fútbol que práctica Israel. "La Selección de Israel intenta salir jugando siempre, incluso el mejor jugador de ellos que juega en Austria, y que no lo prestaron, fue uno de los mejores jugadores del certamen europeo. Pero tienen un muy buen equipo, con jugadores muy técnicos. Yo creo que va a ser un buen partido entre Colombia e Israel".

El actual jugador del Beitar de Jerusalén de igual manera se refirió con respecto a otros aspectos relevantes del primer rival de la Selección Colombia. "Isareal no es un equipo de mucha altura, por ejemplo mi compañero mide 1.60, y ellos en gran parte son de talla pequeña. Físicamente, no son muy fuertes, pero con la pelota juegan muy bien, son muy técnicos".

La voz de Alexis Castillo Manyoma sobre Colombia vs. Israel en el Mundial Sub-20

"Claro, es muy importante arrancar con pie derecho, iniciar ganando, creo que eso le da mucha confianza al equipo y a todos para los siguientes juegos. Nos hemos preparado de la mejor manera, somos un grupo muy unido y siempre lo hemos demostrado. Iremos paso a paso y con la ayuda de Dios poder arrancar de buena manera será muy importante", dijo Alexis Castillo Manyoma, jugador de la Selección Colombia Sub-20 en las horas previas de la primera presentación en el Mundial Argentina 2023.