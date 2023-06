Las palabras de aliento de Héctor Cárdenas a sus jugadores, tras eliminación del Mundial Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 le dijo adiós al sueño mundialista en Argentina 2023. El plantel juvenil dirigido por Héctor Cárdenas cayó en los cuartos de final de la Copa del Mundo de la categoría tras perder 3-1 frente a Italia, en partido que se efectuó en el estadio San Juan Bicentenario.

La 'tricolor' de nuestro país dejó todo en el gramado de juego y lo intentó hasta el final para revertir el marcador contra la 'azzurri', no obstante, eso no llegó y los europeos siguen en carrera. Tras el pitazo final por parte del árbitro catarí Salman Ahmed Falahi, de 33 años, todo el plantel del combinado patrio, incluido el cuerpo técnico, se reunió en el césped del escenario argentino y allí, como líder y conductor, Cárdenas tomó la palabra y les dedicó unas sentidas palabras a los suyos.

El emotivo momento fue compartido en las redes oficiales de 'El Gráfico' y allí se observa a los futbolistas de la Sub-20 con lágrimas y bastantes tristes luego de la eliminación del Mundial. El DT Héctor Cárdenas no dudó en referirles un mensaje de aliento y fortaleza y, por supuesto, de agradecerles su entrega y dedicación durante el campeonato en tierras del sur del continente.

"Nos sentimos orgullosos de lo que han hecho todos, de llegar hasta aquí, sumamos más experiencia; mucha más madurez. Esto no es de lágrimas, no nos ahorramos nada, me siento orgulloso de todo lo que hicimos. Tranquilos, con la cabeza en alto porque han dignificado su profesión y han dejado en alto a su país. Acá no hay que llorar ni lamentar; un aplauso para todos", esas fueron las palabras que dijo Cárdenas a su grupo.

Publicidad

Los distintos integrantes del plantel juvenil no dudaron en darse un abrazo conjunto, mientras en las tribunas del estadio San Juan Bicentenario, los hinchas colombianos no dudaban en gritar sus nombres y darles apoyo.

Este es el mensaje de Héctor Cárdenas a su equipo:

Publicidad

Se espera ahora que todo staff retorne al país y los futbolistas se unan a sus diferentes equipos.

Lo que dijo Héctor Cárdenas en conferencia con los medios:

"Creo que la gratitud del trabajo que se ha ido desarrollando por mucho tiempo con ellos, terminar en esta instancia y perdiendo de la manera como perdimos duele, pero también agradecer el trabajo y el desempeño que tuvieron a lo largo del torneo y después, lo que viene para el futuro del fútbol colombiano", afirmó a Jhonsson Rojas, enviado especial de Gol Caracol.