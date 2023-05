Luis Marquines reaccionó a sus brillantes atajadas en Colombia 2-1 Israel, en el Mundial Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 derrotó 2-1 a Israel, en un duro partido disputado en el estadio Ciudad de la Plata. Más allá de la remontada y los goles de Óscar Cortés y Gustavo Puerta, la figura de la ‘tricolor’ fue el arquero Luis Marquines, quien acumuló varias atajadas durante el partido, que sorprendieron a propios y extraños.

El guardameta del registro de Atlético Nacional y actualmente con la ‘tricolor’ juvenil, le ahogó el grito a varios jugadores rivales, mostrando toda su calidad, sus reflejos, su altura y mucho más bajo los tres palos.

Por eso, en la cuenta oficial de la Copa del Mundo de la FIFA, entrevistaron a Marquines, le mostraron un recopilado de sus atajadas y él reaccionó a ellas.

“La verdad no me lo creo, pero agradecerle a Dios primero que todo. He tenido momentos difíciles, caídas, pero me he levantado y lo seguiré haciendo de la mejor manera y siempre estaré ahí para apoyando a mis compañeros y daré lo mejor de mí”, dijo de entrada el joven guardameta.

Luego, Luis Marquines destacó lo que realizó la Selección Colombia en el debut del certamen orbital que se disputa en Argentina, logrando darle vuelta al resultado y llevarse las victoria ante un complicado rival como Israel.

“A esta Selección la caracteriza la unión, la familia, tenemos un objetivo que nos hemos propuesto y comenzamos bien”, aseveró.

Luis Marquines, arquero de la Selección Colombia Sub-20. AFP

Por otro lado, el capitán y autor del gol del triunfo 2-1 sobre Israel, Gustavo Puerta, también tuvo palabras de elogio para su compañero Luis Marquines, a quien le deben parte de la victoria en el Mundial Sub-20: “Este partido se lo debemos a Luis, nos salvó unas cuatro o cinco veces. Esa es la función de él y hoy la hizo a la perfección.

Además, el mediocampista de la 'tricolor' 'aplaudió' el carácter de sus compañeros para nunca renunciar al partido y siempre buscar la victoria. "Esta es una Selección que se caracteriza por su valentía, su esfuerzo y que siempre da el cien por ciento y eso se ve en la cancha”, mencionó el '8' del combinado nacional.

Ahora, la Selección Colombia Sub-20 se prepara para su segunda salida en este Mundial juvenil disputado en Argentina. El rival a vencer será el combinado de Japón, el próximo miércoles 24 de mayo, a las 4:00 p.m. (hora de nuestro país). Los nipones vienen de vencer 1-0 a Senegal y tienen los mismos 3 puntos que nuestra ‘tricolor’, por lo que si hay ganador, tomará el liderato en solitario del grupo.