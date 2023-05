Mundial Sub-20 Argentina 2023: "Brasil estará bien representado", dijo Ramón Menezes

Brasil estará muy bien representado en el Mundial Sub'20 de Argentina 2023, que comienza el sábado, pese a la ausencia de algunos de sus mayores estrellas, como Endrick y Vitor Roque, afirmó este lunes el técnico de la selección brasileña de la categoría, Ramon Menezes.

"No me gusta hablar de los ausentes. Hablo de los que están aquí y por eso puedo decir que estaremos muy bien representados por estos jugadores, que transmiten lo que es vestir la camisa de la selección brasileña y les gusta vestirla", dijo el seleccionador al ser interrogado por EFE sobre las estrellas que se perderán el Mundial tras no haber sido autorizados por sus clubes.

Se trata de los delanteros Endrick, que actúa para el Palmeiras y ya fue fichado por el Real Madrid, y Vitor Roque, jugador del Athletico Paranaense y en la mira de grandes clubes europeos como el Barcelona. Este último fue una de las estrellas de la selección brasileña que conquistó el Sudamericano Sub'20 en Colombia.

Publicidad

"Lo que les puedo decir a los hinchas brasileños es que estamos muy bien representados por estos jugadores. Son 21 jugadores que ya conozco, que transmiten unas ganas muy grandes, un placer de vestir la camisa de la selección. Transmiten algo que nos gusta, que es espíritu, actitud, entrega del alma", agregó el seleccionador.

Menezes confía en que, por contar con jugadores con un importante histórico en la selección brasileña e integrantes de una generación muy prometedora, Brasil obtendrá un buen resultado en Argentina.

El técnico agregó que la confianza quedó reforzada tras los resultados que la selección obtuvo en los dos amistosos que disputó antes de viajar este martes a Argentina.

Publicidad

En el primero, el pasado viernes, se impuso por 3-0 al equipo juvenil del Botafogo y en el segundo, este lunes, goleó por 6-0 a los profesionales del también club carioca Madureira.

"Los amistosos fueron una posibilidad que teníamos de entrenar, de poner a todos a jugar, de realizar un trabajo diferente contra otro equipo", dijo.

El técnico afirmó que, pese a las dificultades que pusieron los dos rivales, la selección venció en los partidos preparatorios y la comisión técnica pudo poner a prueba a todos los jugadores y probar algunas variaciones.

Publicidad

El seleccionador afirmó que Brasil supo aprovechar el trabajo de preparación que realizó desde el lunes de la semana pasada en Granja Comary, el centro de entrenamiento de alta exigencia que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tiene en la ciudad serrana de Teresópolis, pero que aún le falta mejorar la preparación.

"La preparación fue muy buena, pero pena que fue tan rápida. Intentamos hacer lo mejor y aprovechamos muy bien los días que tuvimos. Ahora es tener un buen viaje; mañana ya estaremos en Argentina y tenemos que aprovechar algunos días allá para prepararnos cada vez más para poder hacer un gran partido el domingo ante Italia", concluyó.

La Canarinha, que busca en Argentina su sexto título mundial de la categoría, quedó alineado en el Grupo D junto a Italia, Nigeria y República Dominicana.