Mundial Sub-20 Argentina 2023: hora y dónde ver el encuentro de 'semis' entre Uruguay e Israel

Este jueves 8 de junio, la Selección de Uruguay se medirá contra la de Israel a un único juego, en busca de la clasificación directa a la gran final del Mundial Sub-20 2023, que los acerque más al sueño mundialista.

Luego de haber dejado en el camino a Estados Unidos, la ‘Celeste’ tiene en la mira el paso a la siguiente fase de la competencia, que los dejaría a un tiro de lograr el objetivo principal, que es el campeonato

"Nosotros llegamos con mucha fuerza. El equipo está muy fuerte más allá de las bajas", puntualizó en rueda de prensa el seleccionador uruguayo, Marcelo Broli.

Cabe resaltar que el conjunto sudamericno afrontará el partido solamente con 14 futbolistas de campo en su plantilla tras la suspensión de Luciano Rodríguez y las lesiones de Mateo Ponte, Mathías Abaldo y Andrés Ferrari.

De acuerdo con esto, Broli solo podrá hacer cuatro variantes en el partido, salvo que opte por reemplazar al portero. No obstante, en la conferencia dijo que Ferrari está recuperándose y que podría llegar a ocupar un lugar en el banco, aunque no lo confirmó.

"Tenemos un plantel muy compenetrado con lo que es el Mundial", citó el estratega ‘Celeste’, quien se ha ganado el respaldo de la hinchada, que se ha acercado al Río de La Plata para alentar a Uruguay.

Selección Uruguay Sub-20 en el Mundial - Foto: AFP

Del otro lado de la moneda, se encuentra la Selección de Israel, quien viene de eliminar a Brasil de manera contundente, pero, previo a este compromiso, expresó su admiración y respeto por Uruguay.

"Debemos trabajar bien ofensiva y defensivamente para llegar a la final", dijo Stav Lemkin, jugador de Israel, quien también se expresó en rueda de prensa sobre el triunfo contra la ‘canarinha’, afirmando que vencer a la pentacampeona mundial fue un momento "increíble" y lleno de "euforia", pero que nada más concluir el encuentro, tanto él como sus jugadores ya estaban "centrados en la preparación contra Uruguay".

"Siempre hemos estado 100 % concentrados en el próximo partido. Ahora toca Uruguay. Lo estamos haciendo bien, no queremos pararnos aquí, me da igual ser favoritos o no, lo que queremos es ganar”, sentenció Lemkin, previo a este crucial encuentro, por un cupo directo a la gran final del Mundial Sub-20 2023.

Luego de vencer a Brasil, la Selección Israel Sub-20 clasificó a las semifinales al Mundial 2023. Foto: AFP.

¿A qué hora y por dónde ver el juego entre Uruguay e Israel, por las semifinales del Mundial Sub-20 2023?

Fecha: jueves 8 de junio.

Hora: 12:00 p.m. (hora colombiana)

Canal de Transmisión: Gol Caracol HD2 y www.GolCaracol.com