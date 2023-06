Mundial Sub-20: Marcelo Broli espera que haber ganado el título sea un potenciador, no una anestesia

Que el título del Mundial sub-20 sea "un potenciador y no una anestesia" es el deseo de Marcelo Broli, el entrenador que llevó a Uruguay a levantar el trofeo por primera vez en su historia.

Lejos de creer que él y su equipo son los mejores del mundo, el técnico dice, durante una entrevista con la Agencia EFE, que todos están en una etapa en la que deben crecer y seguir mejorando.

"Si pienso que soy campeón del mundo y me quedo tirado en una reposera, ahí empezamos a tirar a la basura todo lo que hicimos", sostiene Broli, quien agrega que el título debe ser una motivación y un potenciador.

Listo para salir del país por unas vacaciones familiares que ya estaban planificadas, el seleccionador dialogará en estos días con las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol sobre su futuro.

Es que el final del Mundial marcó el final de su contrato, aunque los dirigentes ya le manifestaron su intención de que continúe.

Y aunque Broli tiene claro que en este tiempo pueden aparecer nuevas propuestas, explica que dará prioridad a la selección para conversar y de esa forma conocer qué pretenden de su trabajo.

DE LA MANO DEL 'CHELO' BROLI

Faltaban apenas cuatro minutos para que acabara la final del Mundial cuando un tanto de Luciano Rodríguez selló el triunfo de la Celeste: Uruguay venció por 1-0 a Italia y se consagró campeón.

Broli dejó de lado la tranquilidad que lo caracteriza y celebró a lo grande la victoria en un partido que no sintió ganado hasta que el árbitro lo dio por finalizado.

Más tarde, los jugadores asaltaron la sala donde brindaba una conferencia de prensa y allí le dedicaron una canción: "Vení, vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar, y de la mano del 'Chelo' Broli, todos la vuelta vamos a dar".

Es que la buena relación que tuvieron se vio a lo largo del torneo e incluso varios futbolistas lo elogiaron en más de una oportunidad.

Consultado sobre el futuro de sus pupilos, Broli asegura que quiere que estos "encuentren su lugar en el fútbol" y que "sean felices", sin importar si lo hacen en clubes de élite.

"Que ellos encuentren su lugar en el fútbol es realmente una alegría. Pero no necesariamente tienen que jugar en esos clubes. Esta carrera es muy complicada. Yo me quedo contento con que sean jugadores de buenos equipos, pero no tienen que jugar en la élite para que yo me quede satisfecho. Que puedan construir una carrera, que puedan ayudar a su familia y sobre todo que sean muy felices", apunta.

Por otra parte, asegura que quienes vengan a buscarlos encontrarán en ellos "calidad" en lo deportivo y en lo humano.

"Son jugadores que a mí me han demostrado que quieren crecer y que mejoraron mucho en pocos meses. Le pusieron mucha energía a la preparación y los vimos mejorar muchísimo. Ojalá que no se detengan en ese crecimiento", puntualiza.

En concordancia con esto, añade que su equipo de trabajo se encuentra "constantemente" motivando a los futbolistas a que estudien ya que esto les permitirá estar más preparados y tener un futuro mejor.

LA FELICIDAD DE UN PUEBLO

Más allá de su equipo, Broli también habla de lo que la victoria en el Mundial significó para el pueblo uruguayo, ese que llevó más de 30.000 personas al Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata y que recibió a los campeones en Montevideo con una gran caravana.

"Nos impactó muchísimo lo que se generó acá en el país. La llegada fue increíble", dice, quien recuerda su etapa como fanático cuando Uruguay consiguió el cuarto lugar en el Mundial de Sudáfrica 2010.

"Creo que pasó algo similar con este", añade el director técnico y detalla que la gente se unió sin importar religión, creencia política o equipo por el que cada uno simpatiza.

Ya desde el lado de adentro, Broli recibe cada día el cariño de la gente mientras lleva a cabo las actividades diarias que no abandonó, como pasear en bicicleta o llevar a sus hijas a la escuela.

"Lo que hicimos alegró a mucha gente y eso es lo más lindo", concluye el entrenador que llevó a Uruguay a la cima del mundo.