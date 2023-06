Selección Uruguay Sub-20 vs. Israel, EN VIVO en Caracol Televisión HD2 y www.golcaracol.com

Uruguay, con un juego de equipo y una lucidez táctica que superan al brillo de sus figuras, y una Israel que saldrá a demostrar que son más que una simple sorpresa, disputarán el jueves en La Plata una de las semifinales del Mundial Sub-20 de Argentina-2023. Este partido entre uruguayos e israelitas se jugará a las 12:30 del día y se podrá ver por la señal HD2 de Caracol Televisión, al mejor estilo de Gol Caracol, y por www.golcaracol.com.

La Celeste saldrá a defender el honor sudamericano ante la eliminación de sus vecinos, Argentina y Brasil, en rondas previas, con el convencimiento de que si el equipo sigue sólido, el fútbol siempre puede dar más.

"El grupo está fuerte, unido y enfocado", en avanzar a la final, dijo Rodrigo Chagas, en la previa al duelo ante Israel que se disputará en La Plata, a unos 50 kilómetros de Buenos Aires.

Para sacar del camino a Israel - que en cuartos de final venció a Brasil, el campeón sudamericano Brasil- "hay que tener mucho orden táctico, ya que en estas instancias ganas o perdés por detalles", analizó el jugador polifuncional que tiene Marcelo Broli y que ante las bajas que han ido surgiendo en el equipo probablemente jugará en el lateral el jueves.

Los dirigidos por Marcelo Broli en la fase de grupos golearon a Irak (4-0), cayeron ante Inglaterra (2-3) y vencieron con lo justo a Tunez (1-0). En los octavos de final dieron pelea y superaron a Gambia por 1-0 y en cuartos noquearon 2-0 a Estados Unidos que llegó al duelo con sello de favorito.

- Foco en debilidades de Israel -

En semifinales el equipo charrúa tendrá que sobreponerse al cansancio acumulado en el torneo y administrar un plantel diezmado por lesiones: Matías Abaldo, Andrés Ferrari y Mateo Ponte.

A estas bajas se suma la de Luciano Rodríguez, suspendido.

Los jugadores de Israel "van a dar todo igual que nosotros, pero todo equipo tienen una debilidad y vamos a encontrar", el punto débil del rival, aseguró Nicolás Siri.

Malasia-1997 y Turquía-2013 fueron los dos Mundiales Sub-20 en los que los charrúas llegaron más alto, al caer en la final ante Argentina y Francia, respectivamente.

- Nada que perder -

Por Israel todo es sumar. Con el triunfo ante Brasil el equipo dirigido por Ofirm Haim firmó una página histórica en su poco nutrida historia en el fútbol mundialista.

Antes de bajar a la Canarinha, la selección de Israel fue de menos a más en el torneo en el que comenzó cayendo ante Colombia (1-2), empató con Senegal (1-1) y venció a Japón (2-1). En octavos de final eliminó a Uzbekistán (1-0) antes de dar la nota al derrotar en el suplementario a Brasil (3-2).

El atacante David Turgeman es el hombre a seguir en esta selección.

Además, uno de sus jugadores vivirá en partida doble la emoción de la semifinal al jugarla en la tierra de su gran ídolo, Lionel Messi. Ese es el central Stav Lemkin.

"Me gusta Leo Messi, tengo un tatuaje suyo. Me lo hice después de que ganó el Mundial (...) me hice el tatuaje porque lo amo", dijo a medios argentinos el futbolista que intentará derrumbar los sueños de los vecinos argentinos.

