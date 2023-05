Tomás Ángel, entre la alegría de su gol frente a Japón y el homenaje a su padre, en redes de la FIFA

Tomás Ángel le dio este martes con su anotación los tres puntos a la Selección Colombia frente a Japón en el Mundial Sub-20, luego de anotar el 2-1 definitivo en el marcador en juego que se disputó en el estadio Único Diego Armando Maradona, de la ciudad de Plata, resultado que catapultó a la 'tricolor' juvenil a los octavos de final de la cita orbital.

Ángel había sumado algunos minutos en el partido contra Israel e hizo parte de la acción del segundo gol, pero en esta oportunidad frente a los 'nipones', el jugador de las filas de Atlético Nacional aprovechó un rebote del arquero de Japón, Kimura Ryoya, para decretar el 2-1 a los 59 de juego. Tras su buen partido, Tomás atendió a la transmisión oficial del torneo y concedió algunas palabras.

"Sí, yo creo, un poco sin ese sabor por el otro partido de haber jugado pocos minutos, pero había entrado en ese partido para ayudar, pero tengo que ver parte del gol que hacemos, el 2-1 contra Israel y contento por eso. Obviamente, quería, era un sueño desde que me preparé para el Mundial y bueno llegó hoy (miércoles) en un marcador adverso, íbamos perdiendo 1-0. Decisiones tácticas me metieron, tenía la ilusión y las ganas de ayudar al equipo, de aportar mi granito de arena, para eso estamos todos los jugadores. Hoy me tocó a mí y espero seguir en racha", afirmó el juvenil en la zona mixta tras el partido a Jhonsson Rojas, enviado especial de Gol Caracol.

Pero el colombiano Tomás Ángel también fue objeto de homenaje y tremendo posteo en twitter de la FIFA, en donde publicaron una foto suya junto a la de Juan Pablo Ángel, su padre que también fue delantero y que grito goles con la camiseta de la Selección, en diferentes categorías.

En medio de la charla, Tomás Ángel fue consultado por su papá, quien estuvo en la tribuna del estadio junto a su mamá y uno de sus hermanos, y los logros que empieza a conseguir paso a paso en el fútbol nacional e internacional.

"Sí claro, él no alcanzó a jugar un Mundial; mi papá, pero creo que vamos 1-0 arriba ya (risas), hicimos gol ya. Ahorita lo 'cojo' y recocho con él un rato y le digo que va perdiendo 1-0 y que no hay forma de que me alcance", dijo entre risas Tomás Ángel.

Por último se refirió a las expectativas de Colombia en el Mundial de Argentina 2023 y éste afirmó que "queremos quedar campeones, la ilusión es esa, es entregarle un título mundial al país que tanto lo necesita y obviamente nos llena de orgullo a nosotros los jugadores y vamos por eso".