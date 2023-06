Tomás Ángel: "Es hermoso lo que estoy viviendo, es algo que va a quedar en mi memoria"

Tomás Ángel está brillando con la Selección Colombia en el Mundial Sub-20. El jugador de 20 años se reportó con doblete en el juego contra Eslovaquia de los octavos de final y así las cosas está viviendo un idilio con el gol en tierras argentinas, donde alguna vez también se destacó su padre Juan Pablo Ángel en las filas de River Plate.

Precisamente en Argentina, el futbolista de Atlético Nacional es uno de los personajes a seguir en la 'tricolor' juvenil; no le quitan los ojos de encima por su buen presente en la Copa del Mundo. Tomás no ocultó su emoción por lo vivido en el combinado que dirige Héctor Cárdenas.

"Es hermoso lo que estoy viviendo, poder hacer goles y vivir la pasión que se siente en este país es algo que va a quedar en mi memoria toda la vida", dijo Tomás Ángel en declaraciones que recoge el medio 'Olé'.

Precisamente en charla con este prestigioso medio deportivo del sur del continente, no dudaron en consultarle a Tomás por su progenitor, Juan Pablo, quien vistió la camiseta de la 'banda cruzada'. Aunque él no vivió esa época dorada de su padre, la tecnología le ha permitido ver lo que hizo en River Plate y de todo el cariño que le tienen los simpatizantes.

"No lo viví, pero sí miré videos por YouTube y me han contado muchas historias. En ese entonces, River era un equipazo que tenía en el frente de ataque a jugadores de clase mundial. Sé del amor que sienten sus hinchas por los jugadores que dejaron una huella en el club. Me ha tocado venir a jugar a Argentina algunas veces y siempre he sentido ese amor que le tienen a él", precisó el delantero de la Selección Colombia juvenil.

Tomás confesó que previo al juego contra Eslovaquia habló con Juan Pablo y le dio un par de consejos y aseguró que para él tenerlo en las gradas en este Mundial Sub-20, al igual que a su familia, ha sido bastante importante. También describió sus virtudes como jugador.

"Antes del partido contra Eslovaquia, hablé con mi papá y me pidió que trabajara los partidos, que siga haciendo lo que vengo haciendo y que estuviera preparado porque iban a llegar las opciones de gol. Él siempre está, es lindo para mí tenerlo ahí y que podamos vivir juntos un Mundial, que él nunca lo pudo jugar. Yo soy un delantero moderno, no soy de esperar el balón, no me gusta, porque siento que no tengo influencia en el juego", reveló Tomás, unas de las piezas importantes en el equipo de Cárdenas.

Por último, aseguró que pese a lleva el apellido Ángel no le pesa y que en realidad disfruta de jugar con el balón a sus pies, de estar en una cancha.

"No me pesa llevar el apellido, lo disfruto. La realidad es que no le doy tanta mente a lo que es el número, el escudo, el nombre. Trato de disfrutar porque al final el fútbol se vuelve cada vez más rígido, pero es un deporte en el que hay que disfrutar de la hinchada y del talento que cada uno tiene.