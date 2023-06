“Tomás Ángel siempre ha sido goleador, sobresale y tiene buena movilidad en el ataque”

La Selección Colombia Sub-20 consiguió un triunfazo categórico contra Eslovaquia, con un marcador 5-1, en el duelo de octavos de final del Mundial Argentina 2023. Aunque hay muchos puntos altos en el equipo ‘tricolor’, uno de ellos es Tomás Ángel, quien se viene ganando su lugar en la titular a punta de buenas presentaciones y goles.

Y este miércoles, el delantero antioqueño una vez más se reportó con anotaciones, de hecho un doblete, algo que lo sigue consolidando en el combinado nacional dirigido por Héctor Cárdenas.

Por ese motivo, en Gol Caracol hablamos con Carlos Vásquez, técnico del Club Estudiantil, y quien en esa institución dirigió a Tomás Ángel. Además, también lo tuvo en Selección Antioquia, y hasta fue campeón.

El estratega destacó las características del joven atacante, lo que ha mejorado y contó un poco de la personalidad que siempre ha mostrado.

¿Dónde dirigió a Tomás Ángel?

“Lo tuve en Selección Antioquia siendo un año menor, era con los 2022 y él era del 2003, y también lo dirigí en el club que salió que es Estudiantil, antes de llegar a Atlético Nacional. Quedamos campeones en Sub-16 en la Liga de Antioquia y ahí se fue a Nacional”

¿Qué decir del proceso de él en el fútbol?

“Tomás siempre fue un profesional en todo sentido, se entrenó para mejorar, quiso ser el mejor, es buen compañero, siempre trata de ayudar, de superarse, no me extraña lo que le está sucediendo. Yo hablé con él después que no estuvo en el Sudamericano, estaba triste, pero siempre tuvo la ilusión y trabajó para ser llamado por el profe Héctor Cárdenas y lo está demostrando porque tiene esa actitud ganadora y esos pensamientos de ganar”.

¿Cuáles son las características en ataque que siempre ha tenido?

“Siempre sobresalió en las divisiones menores. En Estudiantil siempre fue el goleador del equipo, con buena movilidad como 9, para no tener tanta estatura va bien arriba, se mueve bien. Él da lo mejor de sí, en cada partido se entrega y sale satisfecho de lo que hace”.

Tomás Ángel celebrando su anotación ante Eslovaquia Foto: AFP

¿En qué ha mejorado?

“Lo colectivo ha mejorado, cuando son niños quieren resolver solos, nosotros lo tuvimos a corta edad, pero ahora se junta más con sus compañeros, propone paredes, va a los espacios y en eso ha mejorado”.

¿Cómo lo vio en el duelo contra Eslovaquia?

“Los goles son características de él, no conozco el primer goleador que haga todas las opciones, y el no será la excepción, pero va para adelante siempre, pero las que tuvo fueron gol en el segundo tiempo contra Eslovaquia. Una buena definición del segundo tanto por como se perfila con su pierna hábil y se la pone al otro lado al portero”

¿Usted cree que es de esos jugadores que tienen liderazgo?

“Es muy maduro en ese sentido, lo más importante es que quiere hacerse un nombre sin contar el apellido del padre, que fue un gran futbolista a nivel mundial. Siempre tiene mucha actitud, le dio duro no estar en el Sudamericano pero trabajó con la meta de ser llamado y ahí está el resultado, haciendo goles para Colombia”.

Tomás Ángel celebra su anotación ante Eslovaquia Foto: FCF OFicial